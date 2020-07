Mollà tanca la porta a la iniciativa Maestrazgo - Els Ports i aposta per models de desenvolupament que compten amb el territori

La iniciativa Maestrazgo - Els Ports, impulsada pel biòleg Ignacio Jiménez i per la fundació privada Global Nature, ni tan sols existeix a ulls de l'administració pública valenciana. A la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica no li "consta cap projecte concret fonamentat" en la iniciativa Maestrazgo - Els Ports. Així ho ha assegurat la consellera Mireia Mollà després de reunir-se aquest passat dimarts amb alcaldes de la Tinença de Benifassà i amb la presidenta de la junta rectora del parc natural. "Ni es tracta d'un projecte públic de la conselleria ni parteix d'aquesta", defensa Mollà.

La conselleria que dirigeix Mireia Mollà seria la que podria autoritzar un projecte mediambiental però allí ni tan sols coneixen els detalls de la iniciativa, amb la qual cosa el projecte que impulsa el biòleg Ignacio Jiménez ho té cada vegada més difícil.

En la reunió amb els alcaldes de Bel, Castell de Cabres, la Pobla de Benifassà, Rossell i Vallibona, la consellera va assegurar que no té constància "de cap projecte concret" de la polèmica iniciativa, que ha comptat amb el rebuig de les associacions i col·lectius de la comarca. Mollà ha mostrat la disposició del seu departament a "rebre projectes, siguen públics, públic-privats o privats, d'acord amb mesures definides, concretes i avaluables". Així, aquestes condicions "no es donen en cap projecte plantejat sobre el territori del Maestrat - Els Ports".

"No podem respondre sobre una iniciativa que no és de la conselleria i de la qual no consta cap projecte concret vinculat", sosté la consellera Mireia Mollà qui aposta per "models de desenvolupament que compten amb els veïns, les entitats i les administracions directament implicades en el territori".