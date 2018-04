Comer bueno, bonito y barato en París; gastronomía francesa sin dejarse un riñón

Comer en París es siempre un desafío para mantener el presupuesto en su sitio. Comer bien apetece. Estamos en una ciudad que presume de tener una de las ofertas gastronómicas más interesantes del mundo. Y así es. En Francia se come de escándalo (y contundente) pero los precios medios para una buena comida se disparan a los 40-50 euros por comensal para presupuestos medios. Uno tiene la oportunidad de irse a una cadena de comida rápida o cosas peores… Pero estamos en la capital del buen gusto y de los sabores intensos. Y se puede comer bueno, bonito y, para los estándares locales, barato bajando la cuenta a precios medios que rondan los 20 euros. Como decimos siempre que publicamos este tipo de posts, el listado es fruto de nuestra experiencia personal. En algunos casos, el descubrimiento se debió al trabajo de blogueros o periodistas de viaje. En esos casos, los nombramos y ponemos un enlace a sus páginas. Te vamos a proponer lugares franceses. Nada de hamburguesas.

El listado va desde buenas creperías (la riquísima versión gala de la comida rápida) a restaurantes bien puestos pasando por pequeños locales y hasta las catacumbas de una iglesia. Te agrupamos los lugares según el distrito en el que se encuentra y los principales atractivos turísticos que se encuentran en un radio de hasta 40 minutos a pie; para que puedas planificarte bien y usar el listado para economizar, también, tiempo. Cualquier pregunta sobre París o cualquier destino puedes hacérnosla a través de nuestra fan page de Facebook .

CENTRO

Lugares Turísticos cercanos: Louvre; Palacio Real; Ile de la Cita (Notredame, Saint Chapelle); Ie Saint Louis.

LE BOUILLON CHARTIER (Rue du Fauboug Montmartre, 7; Tel: (+33) 01 4770 8629; E-mail: restaurant@bouillon-chartier.com ; VER MENÚ; Metro: Grands Boulevards) Uno de los históricos parisinos situado, además, a dos pasos del centro y en el radio de acción de atracciones como el Louvre o el Palacio Real. Gastronomía francesa bien hecha, mejor servida y en un lugar precioso a precios más que asequibles: los platos principales rondan los 10 euros y los postres los 3. Célebres los caracoles, los champiñones a ajillo, el confit de pato, el foie y los hojaldres rellenos. El local lleva abierto desde principios del XIX y es toda una celebridad en la ciudad. La mesa se comparte y para evitar colas hay que ir o antes de las 12.30 o después de la 15 (ideal para españoles). Precio Medio: 18 Euros.

FOYER DE LA MADELEIN : (Rue de Surene, 14; Tel: (+33) 01 4742 3984; E-mail: foyerdelamadeleine@orange.fr ; Abierto de lunes a viernes de 11.45 a 14.00; Metro Madeleine) Descubrimos este lugar gracias al magnífico blog Parisando (un imprescindible para los que quieran planificar un viaje a París). Es un lugar pequeño y sólo abre al medio día los días de entre semana. Se trata de un restaurante ‘asociativo’, esto es, está vinculado a una asociación que brinda servicios a personas sin hogar. Los precios son bajísimos, la cocina no está nada mal y para aumentar el atractivo del lugar se encuentra en una de las catacumbas de la Iglesia de la Madeleine. Buena cocina francesa del día por 16 euros el menú (9 si se compra la membresía anual de 7 euros) y que incluye entrada, plato principal y postre. No admite reservas y suele llenarse pronto. Una buena manera de comer muy bien, barato y echar una mano. Precio Medio: 16 euros.

Plato en Le Bouillon Chartier.

LE LOIR DANS LA THÈIÉRE : (Rue des Rosiers, 3; Tel: (+33) 01 4272 9061; Cierra a las 19.30). Célebre por sus quiches, también ofrece una carta centrada en los productos de estación. Cocina francesa sin artificios en un lugar genial. Pequeño local con aire vintage que se llena pronto. También funciona como salón de té. La carta de postres y la pastelería es, sencillamente, espectacular. Uno de esos lugares a los que uno va a comer para después pasar un par de tardes a tomar un té con una buena tarta dulce. Dice que es de los mejores lugares para hacer ‘brunch’ de París; esto es, hacer ese desayuno contundente que te permite aguantar un par de horas de caminata. Genial para caminantes. Precio Medio: 15 Euros. Brunch 23 euros.

CROQ 2 DENT : (Rue Montmartre, 159; Tel: (+33) 06 0316 2290) Una opción sana y francesa a la comida rápida. Buenísimos los bocadillos y las ensaladas. Precio Medio: 10 Euros.

HUGO RESTO : (Rue Papillon, 12; Tel: (+33) 01 4022 0191) DE las mejores opciones de precio medio de todo París. Gastronomía francesa de verdad a precios muy asequibles. Las entradas están en torno a los 8 euros y hay algunos platos principales a 16 – 17 euros. Sólo hay que darse una vuelta por el Tripadvisor para darse cuenta de que estamos ante una pequeña joyita. Un restaurante francés de calidad a precios más que asequibles- Precio Medio: 25 euros.

DISTRITO IX

Lugares Turísticos cercanos: Montmartre; Iglesia del sagrado Corazón; Moulin Rougé; Museo del Romanticismo

ROSE BAKERY : (Rue des Martyrs, 46; E-mail: info@rosebakery.fr) Buenas ensaladas y dulces. Ideal para hacer brunch o para tomar una buena merienda después de haber recorrido el cercano barrio de Montmartre. Buenas sopas y quiches. Precio Medio : 15-20 Euros.

DISTRITO V

Lugares turísticos : Panteón; Barrio Latino; Anfiteatro de Lutecia; Jardines de Luxemburgo.

CHEZ NICOS : (Rue Mouffetard, 44; Tel: (+33) 01 4587 2813) Crepes dulces y salados a muy buen precio y, también, riquísimos. El local es chiquito y suele estar empetado, pero es posible comprar para comer en la calle y cierra a las dos de la mañana –otra vez ideal para españoles-. La sencillez del local engaña, porque los crepes son grandes y exquisitos (la variedad es espectacular). No tienen nada que envidiar a los de los locales más caros de la ciudad y aquí puedes comer por muy poco dinero. Un crepe salado (son grandes) y una bebida salen como 10 euros, un precio que en París, sencillamente, no existe. Es una de las visitas recurrentes de nuestros paseos parisinos. Precio Medio: 10 euros.

Chez Nicos, un lugar para comer crepes espectaculares.

LE COUP CHOU : (Rue de Lanneau, 9 y 11; Tel: (+33) 01 4633 6869; E-mail: guillaume@lecoupechou.com) Un clásico del Barrio latino con mucha historia. No es barato, pero tampoco es caro para lo que ofrecen. Cocina francesa de primera a precios medios (platos desde 15-20 euros) con la posibilidad de comer de menú desde 27 euros, que para lo que es París, no está nada mal. El lugar es encantador –es una casa histórica del siglo XVII- y merece la pena para darse el capricho sin tener que pedir un préstamo. Precio Medio: Menú desde 27 euros; a la carta 35 euros (que para París no es caro para la calidad que ofrecen).

LA FOURMI AILÉE : (Rue du Fouarre, 8; Tel: (+33) 01 4329 4099) Local encantador a dos pasos del Sena famoso por sus quiches (tartas saladas de masa quebrada) aunque cuenta con una buena carta centrada en la gastronomía tradicional francesa sin demasiados artificios. El plato del día ronda los 15 euros. Esta es una muy buena opción para los vegetarianos. Precio Medio: 25 euros

AU P’TIT GREC : (Rue Mouffetard, 68; Tel: (+33) 06 5024 6934; E-mail: info@auptitgrec.com) Una de las mejores creperías de la ciudad situada en el extremo sur del Barrio Latino. Local pequeño con apenas un par de mesas altas. Crepes buenísimos, enormes y baratos (desde 3 euros). Ideal para pedir y seguir caminando. Precio Medio: 10 Euros.

LE P’TI RESTAURANT : (Rue de la Montagne Ste Genevieve, 42; Tel: (+33) 01 4329 3229) Otra grata sorpresa en el Barrio Latino. Gastronomía tradicional francesa buena, abundante y con muy buenos precios. Posibilidad de comer de menú (formule) y con un servicio muy amable y atento (cosa que no abunda por estos lares). Precio Medio del menú: 15 y 19 euros –primero, segundo, postre y copa de vino al medio día-. Precio Medio a la carta: 20 - 25 euros.

DISTRITO XIII

Lugares turísticos cercanos : Butte Aux Cailles; Catacumbas de París.

LE TEMP DE CERISES (Dirección: Rue de la Butte Aux Cailles, 18; Tel: (+33) 01 4589 6948; Metro: Covisart) Imbuidos del espíritu de la Comuna de París, esta cooperativa de profesionales de la restauración ofrece cocina tradicional francesa a muy buenos precios (menús desde 12 euros). El lugar es fantástico y más allá de la comida, que es buenísima, la empresa es un ejemplo de compromiso social y ética del trabajo basado en el bien común. Un homenaje culinario a la Comuna de París –que se gestó en las calles del barrio de la Butte Aux Cailles- que te servirá para comer muy bien a muy buenos precios. Precio Medio: Desde 15 euros.