Ocho ejemplos de mujeres viajeras que te animan a seguir sus pasos

"¿Y viajas sola? ¿No tienes miedo? ¿Estás casada? ¿Dónde está tu marido? Con lo peligroso que es el mundo no sé cómo se te ocurre…" Esas son las preguntas típicas a las que se enfrentan cada día las viajeras que viajan solas o en compañía de otra mujer. No hay más que preguntarle a las protagonistas de las que aquí te hablamos, mujeres que han descubierto el mundo con muchas más experiencias positivas que negativas, y que están aquí para demostrarte que los prejuicios de los demás no son motivo para frenar tus ganas de viajar.

Puede que esas grandes viajeras que hicieron historia a finales del siglo XIX marcaran el camino de las grandes viajeras de hoy en día, pero el caso es que todas coinciden en lo mismo: el mundo está lleno de mujeres viajeras, solo hay que animarse a dar el paso. Algunas solas, otras con una amiga y otras con su pareja, aquí tienes ocho ejemplos de viajeras empedernidas que no dudarían, ni por un instante, a animarte a coger tu mochila, a dejar los miedos en casa y a hacer lo mismo que ellas.

Ocho ejemplos de grandes viajeras

Julia del Olmo: 27 meses por América y Asia

Para Julia, gracias a los viajes que hacía de pequeña con sus padres, viajar significa aventura, libertad y saborear lo desconocido. A finales de 2013 decidió irse sola a Buenos Aires, y sin planearlo mucho recorrió Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México y parte de Estados Unidos. Tras este viaje emprendió otro por las Pequeñas Antillas, Guadalupe, Santa Lucía, Dominica y San Martín para terminar en la Costa Oeste de Estados Unidos. Tras éste un viaje le esperaba por Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Myanmar, Malasia, Singapur e Indonesia. ¿Y esto fue todo? En absoluto, una vez en España emprendió un viaje en una moto de 125 cc hasta Mongolia, pero esta vez acompañada. Te lo cuenta en su blog Camino Salvaje.

Julia del Olmo recorrió durante 27 meses América y Asia.

Paula Gonzalvo: maestra del barcostop

Paula sabe lo que es ver el mundo desde un velero. Y no, no tiene uno, sino que es toda una maestra del barcostop, una manera de viajar en barco gratis o a cambio de trabajo. Su experiencia comenzó viajando como tripulante de Canarias hasta el Caribe, tardó 16 días en cruzar el Atlántico. Viajó de mochilera por Sudamérica y de nuevo se embarcó en San Blas (Panamá) para durante un año trabajar como cocinera en un barco y recorrer Antigua, San Martín, Turks & Caicos, Bahamas, Costa Rica, Panamá y Colombia. También ha recorrido las islas griegas en catamarán así como la costa caribeña mexicana. Puedes seguir sus pasos y aprender sobre el barcostop en profundidad en su blog Allende los Mares.

Ana Fernández Toro: 30 meses por 4 continentes

Ana pidió una excedencia en su puesto como funcionaria y en 2015 hizo la mochila y se fue de viaje. Dedicó cinco meses a viajar por Bali, Vietnam, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. Después, una vez en Buenos Aires, invirtió un año en llegar hasta México por tierra. A esto le siguió Ciudad del Cabo y el Sur y Este de África hasta llegar a Egipto, trayecto en el que llevó una vida muy local gracias a Couchsurfing. Las últimas paradas, antes de volver a casa, fueron Jordania e Israel. De su experiencia destaca lo abrumadora que es la generosidad de la gente desconocida, que la acogía desinteresadamente abriéndole las puertas de sus casas. Lo que se aprende y lo que se crece como persona. Puedes seguir sus andanzas en la página de Facebook de La Mochila Turquesa.

Eva de Gregorio: la vuelta al mundo en 14 meses

Tras un primer viaje de dos meses por Nepal recorriendo los Anapurnas con gente de diferentes nacionalidades que conoció en un tablón de anuncios de una web, a Eva le quedó claro que viajar sola era mucho más fácil y enriquecedor de lo que pensaba. En 2013 pidió una excedencia en su trabajo y dio la vuelta al mundo durante 14 meses, y viajando de Chile a México, pasando por Nueva Zelanda, Australia y Sudeste Asiático, recorrió en total 17 países. Descubrió que el mundo es más pequeño de lo que parece y que aunque viajaba sola "eso es solo el primer día, luego conoces tanta que... ¡Hasta cuesta estar un ratito sola!" Contó su aventura en su blog El Mundo está para descubrirlo.

Paula Gonzalvo es una experta en barcostop y ha recorrido el mundo en velero.

Silvia y Beli: 10 meses con mochila

Para Silvia y Beli uno de los grandes aprendizajes de su viajes es que viajar no tiene edad, ni sexo, ni forma, ni lugar, ni presupuesto, ni vehículo concreto y tampoco itinerario. Rondando los 40 pidieron una excedencia en el trabajo y durante 10 meses recorrieron de bus en bus Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Incluso llegaron a las Galápagos. Su experiencia les dice que hay muchísimas mujeres viajando, solas y acompañadas, que el mundo no es un lugar peligroso, sino lleno de cosas buenas, por lo que no dudan en animar a cualquiera que irse de viaje sola y esté indecisa. Lo cuentan en su blog El Mundo Desenfocado.

Ainara y Sonia: 11 años y preparando nuevo destino

Para Ainara y Sonia todo empezó en 2008, el momento en el que hicieron su primer viaje largo por Europa y Turquía en furgoneta. En 2009 recorrieron con mochila Egipto, India y China, en 2010 Sudamérica y para 2014 habían pasado por Sudeste Asiático, Oceanía, Japón, Corea y Taiwán. En 2015 tocó África durante 8 meses, de allí cruzaron a América del Sur y terminaron 3 años después en Estados Unidos y Canadá. En total esta española y esta colombiana llevan 11 años viajando por el mundo y ya están preparando su próximo destino. Puedes seguir sus pasos en su blog NOMAD-AS.

Ana Vega y Eva Serra: 2 años en un Citröen 2CV

Ana y Eva tenían dos vidas normalizadas y cómodas, pero sabían que querían algo más que eso. Rompieron con todo, se subieron en un Citroën 2CV de 1983 al más puro estilo Thelma y Louise y recorrieron 30.000 km, atravesando 24 países en 20 meses. El suyo fue un viaje de autoconocimiento y descubrimiento feminista, porque preguntas tipo ¿Por qué viajáis solas? ¿Estáis casadas? ¿Dónde están vuestros maridos? ¿Sois novias? hicieron que se sintieran cada vez más feministas, y volvieron a casa con la mejor experiencia de sus vidas. Su libro "Dos cabras a 80 km/h. El peculiar viaje de dos mujeres a lomos de un 2CV hasta Oriente Medio" está dedicado a todas las mujeres del mundo, por las que pudieron cumplir sus sueños y por las que no. Puedes seguirlas en su blog 2 Femmes en 2CV.

Ana Fernández pasó 30 meses recorriendo 4 continentes.

Eli y Mar: apurando al máximo las vacaciones

Eli y Mar son viajeras empedernidas y quizá su estilo de viaje se acerque más a lo que tienes en mente, ambas trabajan en España y organizan sus viajes optimizando sus días de vacaciones. Comenzaron a viajar juntas hace más de cinco años y ya han pasado por Grecia, Italia, Francia, Hungría, Reino Unido, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. Para ellas viajar supone eliminar barreras mentales y tras cada viaje se sienten más capaces y más libres, siempre con ganas de más. Si es tu primer viaje, recomiendan que "empieces con un viaje de poca duración a un destino cómodo y que te haga ilusión, con eso es suficiente para comprobar la inmensa riqueza que aporta y cuán segura te hace sentir". Cuentan sus experiencias en su blog La Gran Escapada.

Propagando el espíritu viajero

Como muchas otras, ellas son un excelente ejemplo de lo que sucede cuando la inquietud se junta con las ganas de viajar. Y como muchas otras también, comenzaron sus viajes motivadas y animadas por las experiencias de otras viajeras, porque a veces solo hace falta un pequeño empujón para coger la mochila y lanzarse a la aventura. Por eso saben lo importante que es contar sus viajes, ya sea en sus blogs o en sus redes sociales. Y prácticamente todas ellas, además, han compartido sus viajes como ponentes en eventos como las Jornadas IATI de los Grandes Viajes, que con charlas cada año en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla acercan las experiencias de grandes viajeras y viajeros a un público que sueña despierto con nuevos destinos, y que tras oírlas llegan siempre a una misma conclusión: "si ellas pueden, yo también puedo".