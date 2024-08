La impresionante playa interior de Valencia con aguas cristalinas y arena fina

Cada vez son más los turistas que cada año se deciden a veranear en la Comunitat Valenciana. Su cercanía con el mar Mediterráneo, su caluroso clima y sus increíbles parajes la convierten en una de las comunidades autónomas más visitadas en el periodo estival. Sin embargo, pese a contar con joyas con tanto renombre como la Costa del Azahar, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o Peñíscola, el territorio aún reserva tesoros naturales escondidos para aquellos que sepan bien dónde buscar.

A la hora de decidir unas vacaciones, parece casi imposible pensar en una playa que no esté pegada al mar. Sin embargo, el municipio de Navarrés, en la provincia de Valencia, cuenta con una de las más espectaculares, y no está al pie del Mediterráneo. No es otra que el Lago de Playamonte, que combina la arena natural característica de la zona costera con los pinos de montaña que rodean el paraje.

Conexión entre playa y montaña

El paraje aglutina algunas de las características más buscadas en un destino turístico, ya que la mezcla playa y montaña permite a los visitantes tanto disfrutar de un chapuzón en sus cristalinas aguas, como salir de ruta y hacer senderismo. Además, en el espacio se ofrecen gran cantidad de actividades acuáticas y de entretenimiento para poder disfrutar en familia o con amigos.

Asimismo, el Lago de Playamonte cuenta con diferentes fuentes históricas como las fuentes de “el Pescao”, “la Loca”, “la Fuente Negra” y “la Fuente de los pastores”, nacimientos de agua que abastecen a la laguna y que se constituyen como una de las señas de identidad del enclave.

A menos de 4 kilómetros del centro urbano de Navarrés, municipio al que pertenece, el lago se originó en 1970, cuando el Ayuntamiento de Navarrés llevó a cabo trabajos de reconducción y construcción de infraestructura. Desde entonces, el lago ha recibido cuidados por parte de las autoridades, actualizando sus instalaciones hasta asentarse como una de las playas de interior más destacadas de la península.

Tanto es así, que el enclave fue galardonado con el distintivo de Bandera Azul de parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), por la calidad de sus aguas, la seguridad de la zona y las altas prestaciones que ofrecen en servicios generales y de ordenación del medio ambiente.

De esta manera, la laguna revalidó el reconocimiento de Bandera Azul por segundo año consecutivo, destacando así como la primera de las 8 playas continentales de la provincia de Valencia y de las 14 que ostenta la Comunitat Valenciana en tener dicha distinción.

Su acceso es simple, ya que es posible llegar a la misma tanto en transporte público como en vehículo propio. Además, la laguna cuenta con una tarifa de entrada de 3 euros y un aforo limitado -un máximo de 800 personas- establecido desde 2020. Por ello, es posible adquirir tu entrada online de manera anticipada, aunque también es posible hacerlo en taquilla de manera presencial.

Qué más hacer en Navarrés

El municipio de Navarrés no solo tiene el Lago de Playamonte, sino que también cuenta con restos históricos de diferentes épocas, entre los que destacan la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, de estructura neoclásica, o la Ermita del Santísimo Cristo de la Salud, muy aclamada por los habitantes del municipio.

Quizás el hito más importante de la localidad fue la expulsión forzosa de los moriscos, musulmanes reconvertidos al cristianismo, a comienzos de 1600, lo que supuso una gran pérdida demográfica para el pueblo. Muestra de ello son las ruinas del Castillo de Navarrés, una fortaleza de origen árabe con más de ocho siglos de historia declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Sin embargo, el enclave no ofrece solo construcciones llenas de historia, sino también exclusivos paisajes naturales. Uno de los más destacados es el denominado Los Chorradores, un conjunto de cascadas ubicadas en el barranco del Barcal. Además, es posible visitarla en una ruta de senderismo que recorre algunos de vestigios históricos aún presentes, como sus fuentes, el azud que dirige la corriente del río, o el Pozo de las Quebradas.

Otras opciones similares

El Lago de Playamonte es un espacio único, así como una de las playas de interior más destacadas de toda España. Sin embargo, la Comunitat Valenciana cuenta con otras trece playas continentales donde disfrutar de deportes acuáticos y baños rodeados por frondosos bosques. Estas son: