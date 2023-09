Los mejores lugares para ir a buscar setas ahora que llega el otoño

Llega el otoño y con él las ganas de ir a buscar setas, especialmente después de unas semanas de lluvia que habrán contribuido al crecimiento de este hongo. Hemos vivido un otoño pasado sin apenas lluvias que ha hecho difícil la búsqueda de estas, pero con un mes de septiembre tan húmedo, seguro que será más fácil encontrar este delicioso alimento.

El otoño estalla en colores: los cinco bosques más bonitos de España donde disfrutarlo

Ir al bosque en busca de setas es una tradición que gusta repetir cada año. En solitario, en pareja o con amigos, ha llegado la época del año en la que las setas toman el protagonismo. Toma nota de los mejores lugares en los que podrás encontrar este manjar.

Los cazadores de setas empiezan a cazar en otoño

En Cataluña ir a buscar setas es tan importante que no se buscan, en catalán, se cazan; los bosques se llenan de caçadors. Los hongos no se mueven y no ofrecen resistencia, pero cientos de personas van a la caza de las mejores setas para darse un pequeño homenaje. Salteadas con aceite de oliva, a la brasa con alioli o acompañando un guiso de otoño con boniato y ternera, las opciones para degustar estas setas que recogeremos con nuestras manos son muchas.

No es de extrañar que en algunos lugares obliguen a sacarse un carnet para ir a buscar setas o a pedir autorización. De esta manera se aseguran de que los visitantes entenderán que el bosque se debe conservar y que las setas son un fruto limitado que nos da la naturaleza.

Dependiendo de los lugares a los que vayamos en busca de setas de temporada tendremos más accesibilidad o menos. Nos guste o no, las mejores suelen estar escondidas, no están a pie de carretera, por lo que es importante ir bien equipado y hacer caso de las previsiones del tiempo.

Nada de salir a buscar a setas cuando haga mal tiempo, la lluvia puede ser un peligro y especialmente si cae de forma abundante o en forma de granizo. Aunque seguramente habrá menos personas en el bosque, no es una garantía para ir en busca de setas de manera que mejor no exponerse a ningún riesgo.

Estos son los mejores lugares para ir a buscar setas

A la hora de ir a buscar setas, más que puntos en concreto, lo que buscamos son unas condiciones adecuadas para que aparezcan y puedan crecer las máximas variedades posibles. La altura, pero sobre todo la humedad y la temperatura son claves para poder encontrar setas.

Los puntos más altos, en los que los árboles den sombra, de las cuales crecen las setas de distintas denominaciones se unen en bosques con unas características propias. Todas las comunidades autónomas tienen sus propios bosques o zonas naturales en las que se puede ir a buscar este elemento. La principal muestra de este manjar y de la importancia de cada zona recae en sus populares ferias y jornadas gastronómicas que se enmarcan en el momento de máximo esplendor de este fruto.

Jaca es uno de los puntos en los que las jornadas micológicas son celebres. Del 9 al 15 de octubre, coincidiendo con el tradicional inicio de la temporada de recolección de setas, se realizan las jornadas gastronómicas. En bares y restaurantes podremos elegir menús especiales, además de asistir a conferencias, charlas y adentrarse en algunos puntos de la zona en busca de los primeros hongos de la temporada.

La Feria de las setas de Mancor de la Vall nos invita a recoger setas en las islas. Mallorca también tiene puntos en los que invertir los días, semanas o jornadas festivas descubriendo las setas de una sierra que es patrimonio de la humanidad. Preservar las actividades tradicionales de la Sierra de Tramuntana y descubrir una cocina de montaña propia con las setas como protagonistas es una buena excusa para visitar el lugar.

Las Xornadas Micolóxicas en Xermade son una excusa perfecta para visitar uno de los puntos de más tradición micológica de Galicia. Se celebran el último fin de semana de octubre y entre sus actividades destacadas está la salida al bosque para recoger los tipos de setas más propios del lugar.

La feria de Tolosa se llama Mikologika y es una de las más famosas del País Vasco. Del 20 al 22 de octubre se podrá disfrutar en esta ciudad de una larga lista de actividades, aprovechando el inicio de la temporada. Podremos conocer los mejores puntos y descubrir el tipo de setas más deliciosos de la mano de los diferentes menús que se realizan en los bares y restaurantes de Tolosa.

Micoalmanza es una feria que se celebra la primera semana de noviembre, una vez iniciada la temporada de setas en los bosques cercanos. Almanza se llena de amantes de las setas y de la gastronomía de montaña en una feria que incluye hasta actividades para los más pequeños.

La Fira del Bolet de Llagostera nos descubre un territorio entregado a la caça de setas. Este pueblo de Girona se prepara para unos días en los que las setas crecen por sus calles, el popular concurso de encontrar setas por el núcleo urbano ya es toda una tradición. Descubriremos el sabor de estas setas y algún que otro secreto más de la mano de los mejores especialistas que se dan cita en este lugar.

Estos son algunos puntos en los que encontrar setas, prácticamente en cualquier montaña este otoño podremos ver proliferar hongos. En un año que si la meteorología no falla se espera húmedo, la presencia de estos elementos en los bosques de nuestro país puede llegar a ser especialmente abundante. Si te gustan las setas, recuerda informarte antes de acudir al lugar para saber si se pueden recolectar libremente o se necesita un carnet o permiso. Habrá puntos en los que será imposible ir en busca de setas, por lo que pese a pasar por delante, deberás dejarlas al ser zona protegida. Aprovecha al máximo el otoño 'cazando' estas deliciosas setas de temporada por toda España.