Un viaje gastronómico para saborear el Algarve

El Algarve es uno de esos destinos que sin duda conquistará a cualquier amante del buen comer. La región más meridional de Portugal es famosa por sus pequeños pueblos pesqueros, por sus espectaculares playas, por sus acantilados y por combinar en muy poco espacio lo mejor de la costa con lo mejor del interior, pero también por lo bien que se come vayas donde vayas.

Si te gusta el turismo gastronómico en el Algarve es difícil equivocarse. Tal y como pasa en prácticamente todo Portugal lo raro sería no comer bien allá donde te pida el cuerpo, sin necesidad de buscar en guías dónde comer y dónde no comer. Pero por si acaso, y para evitar posibles decepciones, en este viaje gastronómico vamos a saborear los mejores platos y algunos de los restaurantes que te esperan en este pequeño y cercano paraíso gastronómico.

Qué comer en tu viaje por el Algarve

El secreto de la gastronomía del Algarve se encuentra en la calidad y frescura de sus materias primas. En su mayoría hablamos de cocina popular y tradicional, sin grandes florituras en su elaboración y con plena confianza en el profundo sabor de sus productos. Como no podía ser de otro modo, los productos del mar son sus principales ingredientes por lo que encontramos pescado, pulpo y marisco en sus platos más auténticos. Pero también carne, verdura, legumbres y fruta, pues el interior del Algarve también tiene mucho que decir. Sin olvidar nunca el arroz, base de un buen número de recetas con nombre propio.

En un buen viaje gastronómico a lo largo del Algarve, si te gusta comer de todo y probar nuevos sabores, deberías incluir en más de una ocasión algunos platos como estos que te proponemos. Además, por lo general los precios suelen ser bastante razonables, por lo que esta escapada por el sur de Portugal no deja de ganar interés.

Cataplana

La cataplana es uno de los platos más típicos del Algarve, una especie de guiso hecho al vapor con pescado y verduras, o también almejas. El nombre le viene dado por el recipiente de cobre y origen árabe en el que se elabora, la cataplana. Suele estar acompañado por algún tipo de guarnición y aunque también la hay de carne lo normal es que sea de origen marinero.

Grelhados

Muchos restaurantes cuentan con grandes parrillas por las que los pescados pasan sin cesar. Veremos jureles, doradas, sargos y sardinas entre otras muchas opciones, así como calamares y pulpos. En definitiva, peixe fresco grelhado no carvão que puedes pedir a la carta o incluso, en algunos lugares, disfrutar de un rodizio en el que por un precio fijo los camareros te van ofreciendo todo lo que sale en ese momento de la parrilla. También encontrarás multitud de parrillas de carne.

Sopas y caldos

Hay mucho plato de cuchara en el Algarve y todos muy sabrosos. Por supuesto nunca debería faltar una sopa de pescado, de coquinas o de navajas, así como una sopa de alubias al estilo de Portimao.

Arroces

Arroz con congrio, arroz lingueirão de navajas, pulpo con arroz, arroz con almejas… El arroz en el Algarve tiende a ser caldoso y lleno de sabor, y las opciones son tan variadas como las capturas de ese día.

El plato do dia

Es muy común que se nos ofrezca el plato del día, sobre todo a la hora del almuerzo, independiente al resto de la carta. Las cantidades son generosas y suele basarse en carne o pescado. Con un patê de sardinha que te hayan puesto para picar y un postre ya habrás comido.

Dónde comer en el Algarve

Las opciones para comer bien en el Algarve son innumerables. Aquí es donde se concentra el mayor número de restaurantes con Estrella Michelin de Portugal, pero en los restaurantes más populares ubicados a lo largo de la costa es donde encontrarás la comida más auténtica y tradicional. Haciendo un recorrido de este a oeste estos son algunos de los que podríamos destacar. Pero recuerda, son solo una pequeña selección de la gran y excelente oferta que encontrarás.

Tavira

Tavira, a unos 20 minutos de la frontera con Huelva, suele ser un destino tranquilo comparado con el Algarve más turístico. Aquí vamos a encontrar opciones como el restaurante Ideal, con sopas y pescados a la brasa llenos de sabor, el Porto di Mare, con una buena parrilla, A Barquinha o el Abstracto, donde hay buenos pescados, arroces y cataplanas.

Olhao

En Olhao lo primero que hay que hacer es visitar su mercado, es la mejor manera de conocer lo que después nos vamos a comer, y después ya podremos ir a restaurantes como el Vai e Volta, con una parrillada de pescado en la que comer hasta no poder más, el Pitéu da Baixa Mar, con buenas cataplanas y pescados a la brasa, o la petiscaria Casa de Pasto si queremos comer de tapas.

Faro

Faro es la capital del Algarve y eso es bueno y no tan bueno, ya que hay más posibilidades de caer en algún restaurante excesivamente turístico. Para acertar podemos apostar por Taberna Modesto, donde son especialistas en la carne y pescado a la brasa, por la tasca do Ricky, para pescado, arroces y marisco, o el À do Pinto para comida tradicional. Si entre tanto pescado buscas una excelente opción vegana no pases por alto el restaurante Outro Lado.

Albufeira

En Albufeira también es complicado quedarse con solo unos pocos restaurantes porque la oferta es variada, pero para ir a tiro hecho O Catraio no falla, con pescado y cataplanas, el O Marinheiro si buscamos algo más elaborado, o incluso el Copos & Petiscos para algo ligero.

Portimao

Portimao tiene también un núcleo urbano de tamaño importante, por lo que hay que buscar bien para conseguir una buena relación calidad/precio. El restaurante O Mataporcos cumple con esta condición y tienen buena mano con los arroces, especialmente con el de marisco. El Fim do Mundo ofrece buenas carnes, sin olvidar tampoco los productos del mar, y el Maria do Mar es especialista en conservas. Ideal para algo ligero.

Lagos

Lagos tiene un casco antiguo encantador y siempre es agradable pasear contemplando las terrazas de sus restaurantes, a ver cuál nos entra por los ojos. Sin embargo, el Sao Gonçalo suele ser una apuesta segura, su arroz de tamboril (rape) nunca defrauda. El restaurante O Escondidinho es una buena opción si queremos pescado a la brasa y, si queremos una buena cataplana, el Casinha do Petisco cumplirá sin duda con nuestras expectativas.