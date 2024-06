San Juan 2024: cuándo es, qué se celebra y dónde es festivo en España

La llegada del verano marca también la celebración de una de las fiestas más asociadas a la magia y el misticismo del año: la noche de San Juan. Este evento, que fusiona la tradición pagana y cristiana, se caracteriza por el encendido de hogueras sobre las que cumplir la tradición de saltar por encima de las llamas, y otros rituales “purificadores”.

La festividad de San Juan, que antes era asociada con la rebeldía y la despedida de lo viejo o negativo, ahora se ha transformado en una de las fiestas más populares, especialmente en el litoral, programada por organizaciones culturales y vecinales, manteniendo la tradición. Estos son los detalles históricos, las localidades más reconocidas por su celebración e información útil sobre cómo se festeja esta noche mágica.

¿Cuándo es San Juan?

La noche de San Juan de 2024 se celebra en la madrugada del 23 al 24 de junio, en la víspera de San Juan Bautista según el santoral católico.

¿Qué se celebra la noche de San Juan?

De acuerdo con la tradición cristiana, la noche celebra el nacimiento de San Juan Bautista, que tiene lugar seis meses antes del de Jesucristo. La noche de San Juan se celebra, en concreto, en la víspera de la fecha del nacimiento que conmemora.

En tal fecha, Zacarías -padre de San Juan Bautista- ordenó prender una hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo Juan. Dado su reconocimiento como precursor del mesías cristiano, su imagen ha sido un tema recurrente en la Historia del arte.

Es el cuarto personaje más representado en las obras del Museo del Prado, después de Jesús, la Virgen y San José. Su vida sirvió como inspiración para artistas como El Greco, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel.

Desde la perspectiva pagana, la ocasión tiene otros orígenes. En este caso, la noche se asocia con la antigua tradición de encender miles de hogueras y lámparas en la noche del solsticio de verano con el fin de mandar fuerza al Sol en su paso hacia los días cada vez más cortos del año. La intención de tal actividad era, según la tradición, espantar a los malos espíritus, deshacerse de los sucesos negativos hasta el momento y darle fortaleza al Sol en su día de mayor presencia.

¿Dónde es festivo en España?

En el calendario laboral de 2024, el día de San Juan no está contemplado como festivo a nivel nacional, si bien sí es día no laborable en algunas zonas. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el 24 de junio es festivo de carácter recuperable, es decir, el trabajador puede decidir si lo disfruta o no.

También es festivo en 2024 en Catalunya. De este modo, Comunidad Valenciana y Catalunya son las dos únicas comunidades autónomas que consideran San Juan como un día festivo, aunque no al 100%. No obstante, en otra localidades españolas como Albacete, Alcalá del Júcar, Almuñécar, Badajoz o Coria es una jornada no laboral.

Rituales de San Juan

Aparte de las hogueras, la noche de San Juan está vinculada a los rituales y las leyendas que la acompañan. Uno de los rituales más conocidos es saltar las hogueras un número de veces que sea impar. Asimismo, ubicar las hogueras en las playas también tiene relación con otro acto simbólico: bañarse en el mar pasada la medianoche como garantía de salud para todo el año.

También existen otros rituales como saltar olas. Según la tradición, as personas que salten nueve olas, dando la espalda al mar, eliminarán las energías negativas y aumentarán en fertilidad. También es habitual celebrar San Juan enterrando un trozo de una vela que haya ardido en una de las hogueras de la noche para obtener los mismos beneficios. Aunque esta última es tradición, es importante recordar que no se debe de dejar ningún resto en la playa.

Otro ritual característico es escribir deseos en un papel y luego quemarlos en la hoguera. En ciertas áreas también se preparan conjuros de amor y suerte como parte de los ritos más habituales y esperados. En el caso de Madrid, ante la ausencia de las costas, se sustituía por lavarse la cara en las fuentes o celebrar a orillas del Manzanares.

Hogueras de San Juan

Saltar sobre las hogueras es una de las tradiciones más anticipadas y gozadas en esta celebración. El acto está relacionado a la purificación y la buena suerte. Alrededor de las hogueras, es costumbre que se junten amistades y familiares para compartir la experiencia.

Aparte del vínculo con la hoguera del padre de San Juan Bautista para celebrar el nacimiento de su primogénito y la tradición pagana, durante la misma fecha los guerreros aztecas en México hacían rituales para que el fuego ayudara a la tierra y a los hombres a obtener buenas cosechas. Mientras, en la tradición hindú, el solsticio de verano simboliza la vía hacia los ancestros. En este contexto, suelen conservar las cenizas de las hogueras todo el año.

En España, muchas localidades encienden hogueras en lugares públicos como las playas o plazas, entre otros espacios. Las celebraciones que más destacan son las de Barcelona, Menorca, Alicante y Galicia.

San Juan en Barcelona

En Catalunya, Francesc Pujades, un residente de la Catalunya del Norte en Francia, inspirado por el poema Canigó de Jacint Verdaguer, en 1955 decidió encender los fuegos de San Juan en la cima de la montaña y repartió la llama por todas partes. Desde entonces, en la playa de la Barceloneta y en otras de la ciudad, se realizan hogueras y espectáculos pirotécnicos. La noche es protagonizada por música, bailes y tradiciones. Para ello, el Ayuntamiento ha publicado los horarios de las festividades en su página web.

La fiesta en Menorca

En Menorca se celebra la festividad con el Jaleo y los Caracoles, que surgen al mediodía de la fiesta de cada pueblo y en la tarde-noche de la víspera. Consiste en una cabalgata en la que el caballo, controlado por el “Caixer” (jinete), hace el bot al ritmo de la música del Jaleo. En 2024 se encenderán 12 hogueras en el centro de Ciutadella, y 7 fiestas de calle, en la vigilia antes de la salida de la cabalgata. En este caso, puedes consultar aquí el programa de las festividades.

Alicante

Mientras, Alicante es uno de los destinos con las hogueras de San Juan con más tradición. La fiesta incluye el Concurso de Fuegos Artificiales en la Playa del Cocó, un espectáculo pirotécnico, entre el 25 al 29 de junio. El Ayuntamiento ya ha hecho públicos los horarios de las festividades.

Galicia

Por último, en Galicia 44 municipios han clasificado al día como festivo local. Las hogueras gallegas iluminan cada año el casco histórico en la capital. En 2024 a las 00.00 horas surgirá la tradicional luminaria, seguida por la ‘Queima da bruxa’ y la queimada popular. Entre las actividades más reconocidas está el Tren Cacharelo. Según el programa oficial, este circulará entre las 17 y las 22 horas de forma gratuita, previo al tradicional colofón del San Juan santiagués que está agendado para las 21.30 horas.

Celebración de San Juan en Madrid

En el caso de Madrid, el parque la Dehesa de la Villa acogerá a las fiestas de San Juan del viernes 21 al domingo 23 de junio. Las celebraciones principales tendrán lugar en tres escenarios: Francos Rodríguez, el centro cultural Julio Cortázar y la plaza Lugar Poetas. La música será uno de los eventos clave con los ritmos electrónicos de OBK y la actuación de Rafa Sánchez, de La Unión, en el escenario del Francos Rodríguez el viernes. Por este escenario también pasarán Carmen Lillo, Papawanda y DJ Cordobés & Andresito. Se celebrarán además talleres, juegos populares castellanos, actividades deportivas, bailes y música de diferentes estilos.

Solsticio de verano

La noche de San Juan es la más corta del año, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte. Este evento marca el momento en el que el hemisferio norte está más inclinado hacia el Sol (+23º 27'), lo que resulta en el día más largo y, por ende, la noche más corta del año. También, este es el momento en que el verano comienza en el hemisferio norte y el invierno en el sur. No obstante, a pesar de su asociación, ambos eventos no coinciden.

A partir de la adopción del calendario gregoriano en el siglo XVI, que adelantó la llegada del verano, la celebración no coincide exactamente con el solsticio. Aún así, la fiesta sigue asociada con el solsticio y sus hogueras continúan destinadas a dar más fuerza al Sol, que a partir de ese día tendrá cada vez menos. El significado y la fascinación hacia la noche, tanto nivel local como turístico, se mantienen, al igual que su relación con la celebración del evento astronómico.