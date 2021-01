Conselleria consensua amb l'Horta Sud un projecte per a reduir la contaminació en l'Albufera i reutilitzar aigua per a reg

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha elaborat l'Estudi per a la millora en els sistemes de sanejament situats en l'àmbit del Col·lector Aquest amb el doble objectiu de reduir la càrrega contaminant en l'Albufera i augmentar la reutilització d'aigua, principalment per a reg.

La consellera Mireia Mollà, juntament amb la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica, Paula Tuzón, i la Direcció General de l'Aigua, ha consensuat aquest dilluns el projecte amb representants de 14 municipis de l'Horta Sud i de les Comunitats de Regants del Canal Xúquer-Túria, que han valorat la trobada i l'obertura d'una resposta estratègica de millora.

Les conclusions de l'Estudi preveuen una sèrie d'actuacions complementàries que alleujaran la càrrega de Pinedo en un 20%, permetran interceptar fins a un 50% de la càrrega contaminant que ara mateix arriba a l'Albufera i recuperar 18 hectòmetres cúbics a l'any d'aigua regenerada a través d'una nova infraestructura de tractament terciari.

Mollà ha destacat el vessant de reutilització del projecte "en un territori afectat per la tensió hídrica evident que obliga a posar sobre la taula iniciatives que ajuden en aqueix sentit amb aigua de qualitat que a més siga pagable i assumible per als regants".

Les actuacions passen per la separació de pluvials i residuals amb l'entrada en funcionament dels tancs de tempesta, la desconnexió dels claveguerams municipals i la completa remodelació del Col·lector Oest, amb un nou al costat de l'actual.

"El projecte presenta una solució eficaç i completa a la problemàtica del sanejament de l'Horta Sud, enfront de les respostes incloses en els diferents Plans Hidrològics que mai s'han arribat a abordar", ha explicat la consellera.

Transició Ecològica defensa racionalitzar i optimitzar els recursos des d'una perspectiva que redueix l'impacte ambiental amb una un sistema de conduccions que retalle la distància entre l'aigua residual i les estacions de depuració.

Les obres han d'acompanyar-se a més del compromís dels ajuntaments per a adequar les seues xarxes separatives, unes obres que poden optar als fons europeus de reconstrucció, així com a la línia pressupostària a aquest efecte que la Conselleria tornarà a obrir enguany per a facilitar als municipis les obres en el seu clavegueram.