Quart de Poblet aprova el pressupost de 2021 que assoleix els 32 milions amb el suport de PSPV i Podem

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat el pressupost per a 2021, marcant-se com a objectiu reforçar les polítiques socials i econòmiques municipals per a fer front a les inevitables conseqüències que la crisi sanitària global està tenint.

Aquests comptes públics s'han articulat entorn de dos blocs principals: la promoció i foment de l'ocupació i l'augment de les prestacions públiques per a les famílies. La bona gestió realitzada ha permés, malgrat l'actual situació, continuar ampliant el pressupost municipal, passant de 30.511.574 de 2020 als 32.121.770 euros actuals. Un augment en xifres absolutes d'1.610.196 euros, un 5’277%, respecte a l'exercici anterior.

Aquesta tendència al creixement consolidada en els últims onze anys va en paral·lel a la reducció del deute financer, que per a 2021 ha tornat a veure's rebaixada de manera ostensible.

Tal com va destacar el regidor d'Hisenda i Empreses Públiques, Bartolomé Nofuentes, el deute del municipi “és la més baixa de la història de la democràcia, situant-se en un 2’94%, més d'un punt per davall respecte al curs anterior. A més, l'hem amortitzada anticipadament en aquest mateix any, 2020, per a poder utilitzar aqueixos crèdits en altres necessitats que demanda la ciutadania”.

“Aquestes dades avalen els esforços que des de l'equip de govern portem anys dedicant per a recaptar d'una manera sostenible, la qual cosa ens permet invertir en la ciutadania, articulant plans estratègics que se centren en les qüestions prioritàries. Ho fem augmentant la inversió en les persones, però disminuint la pressió fiscal”, va explicar el regidor.

Així, Quart de Poblet tindrà una inversió per habitant de 1.259’19 euros per persona; mentre que la pressió fiscal se situa en els 359’80 euros per habitant, rebaixant-se un 6% menys respecte a l'any anterior.

Els comptes públics per a l'any vinent es van aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i Podemos, l'abstenció de Compromís i Ciudadanos, i el vot en contra de PP. El pressupost inclou dos programes més respecte a l'any passat i se situa en els 139, destacant un Pla d'Ocupació ambiciosa i un blindatge dels serveis socials.

En Benestar Social s'ha destinat 1.424.195’05 euros a les ajudes familiars, en les quals es contemplen programes imprescindibles com el Servei d'Atenció a domicili, les Subvencions per a l'IBI, la Prestació Econòmica Individual, les activitats per a persones dependència, o les Ajudes a l'alimentació o la lactància.

Quant a la dotació destinada al Centre de Tipologia Mixta, s'acosta als 2.300.000 euros. Mentre que l'atenció a les persones majors també s'ha vist reforçada i compta amb un pressupost de 243.500 euros, que permetrà implementar diferents actuacions de suport i cura.

Les actuacions destinades a la promoció de l'ocupació, amb les quals es pretén arribar a tots els segments de la població, especialment a aquells més vulnerables, posant l'accent principalment en les dones, persones parades de llarga duració i joves, s'han destinat 3.199.705’95 euros. D'aquests, quasi 800.000 formen part del Programa d'Ocupació COVID, mentre que 300.000 estan destinats al Programa d'Ocupació Jove.

Finalment, destaca el capítol d'inversions, en el qual la dotació passa de 3.535.695’67 euros a 4.551.403’96, la qual cosa ha suposat un increment d'1.015.708’29 euros. Una de les principals línies d'actuació continua sent el desenvolupament de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), sent el projecte de referència és la construcció de l'aparcament dissuasiu Rio Túria, la realització del qual ha hagut de retardar-se a 2021.

També continua la realització dels projectes de reforma dels col·legis dins del programa Edificant, una inversió prevista d'1.213.944’65 euros per a 2021 que està permetent modernitzar els centres educatius del municipi.

Un altre aspecte clau, dins de les inversions, és la consolidació dels projectes de 'Smart city', entre els quals destaca la implementació total de l'Administració Electrònica, fent-la visible i fàcil per a la ciutadania. Una línia de treball que suposa un avanç en el benestar comunitari, ja que permet millorar la qualitat de vida en el municipi d'acord amb l'eficiència i sostenibilitat que han de posseir els espais públics.