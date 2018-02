El Cuervo de Sevilla: el pueblo víctima doble del peaje de la autopista Cádiz Sevilla

La particularidad de El Cuervo de Sevilla, un municipio que no llega a 10.000 habitantes, radica en que por su ubicación geográfica, en plena travesía de la N-IV, soporta un volumen diario de tráfico entre las provincias de Sevilla y Cádiz que ronda los 20.000 vehículos y más de 2.000 camiones. La obligación de pagar un peaje para el recorrido Cádiz-Sevilla, el de la autopista AP-4, incrementa el problema porque buena parte de este tráfico no pasaría por su casco urbano si no fuera así.

Sus vecinos no sólo sufren, como otros, tener que pagar el peaje si quieren una vía de alta capacidad para comunicarse entre Cádiz y Sevilla, sino que padecen el incremento el tráfico en su casco urbano precisamente porque otros conductores lo usan como la única alternativa sin coste.

La situación ha llegado hasta tal punto que el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, gobernado por Francisco Corero (IU), ha aprobado la instalación de una red de videocámaras para el "control, vigilancia y disciplina" del tráfico, ante la "insoportable intensidad" de la circulación que absorbe el municipio como "nudo de comunicaciones" entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Ha sido aprobado por unanimidad en el último pleno para intentar paliar el problema que supone un casco urbano marcado por la travesía de la antigua carretera nacional pero también por el trazado de la A-8151, que conecta el vecino municipio con Lebrija. El acuerdo del pleno, consultado por Europa Press, señala también que "la situación de los colegios públicos determina el obligatorio cruce de escolares por las carreteras". De hecho, el elevado riesgo de accidentes de tráfico por la intensa circulación se intensificó en abril de 2007, cuando se estrenó la ronda de circunvalación de Jerez de la Frontera y se efectuó el desdoble de dicha vía, que comienza en el kilómetro 628 de la N-IV. "Desde esa fecha, las retenciones en el tráfico se han trasladado a nuestro pueblo", apuntan.

Esta red de videocámaras contará con dispositivos en enclaves como el cruce entre la avenida de Cádiz y el trazado de la N-IV; la confluencia entre las calles Fernando Cámara y Conil; el cruce de las avenidas de Jerez y de Lebrija; y el de la primera de estas vías con la calle Vida, por ejemplo. No obstante, también se contempla la instalación de otros dispositivos de vigilancia y control del tráfico en los entornos de la barriada Andalucía, el polígono Rodalabota o los caminos de las Monjas o del Cementerio, entre otros.

Ya a finales del año pasado, se firmaba un convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) para mejorar la seguridad vial en N-IV, un acto en el que estuvo presente el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, entre otros, dada la importancia del mismo para el pueblo. El eje central es dotar el tramo de nuevos semáforos, además de la señalización vertical y horizontal necesaria para mejorar la circulación de la travesía.