Detenido un hombre tras la muerte de su pareja en la vivienda que compartían en Almería

La Policía Nacional de Almería ha detenido a F.E., de 37 años, tras el asesinato de su pareja, una mujer de 32 identificada como V.O., que fue encontrada en la noche de este domingo malherida en la vivienda que ambos compartían en el barrio de El Alquián, en Almería.

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que fue sobre las 23.44 horas cuando se recibió una llamada al teléfono del 091 en la que se informaba de que una mujer se encontraba en estado grave en su vivienda, por lo que una patrulla se desplazó hasta el lugar. Cuando los agentes llegaron, se encontraba con vida aunque poco después falleció por parada cardiorrespiratoria. En este sentido, las mismas fuentes han apuntado que no se apreciaban signos aparentes de violencia sobre la mujer, por lo que será la autopsia la que determine las causas del fallecimiento.

No obstante, los agentes practicaron la detención de su pareja, quien permaneció en la casa, y no descartan un posible caso de violencia de género a la espera de que prospere la investigación. La pareja vivía en la misma vivienda y no tenía hijos en común.

Cabe recordar que existe un teléfono gratuito y que no deja rastro en la factura para denunciar posibles casos de violencia de género: el 016.