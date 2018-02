José Rodríguez de la Borbolla recela del nuevo reglamento del PSOE: "va contra el carácter federal del partido"

El expresidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha manifestado este lunes que no es partidario" del nuevo reglamento del PSOE porque, entre otras razones, "va contra el carácter federal del partido". En declaraciones a Onda Cero, ha manifestado que no es partidario del nuevo reglamento del PSOE porque, en su opinión, "va contra el carácter federal del partido, contra la tradición de la izquierda, contra el liderazgo y el buen gobierno".

Ha indicado que, con 558 artículos, el nuevo Reglamento del PSOE tiene más artículos que el "Código Penal español y a poca distancia del reglamento hipotecario, con lo que va a amarrarlo todo". "Es un reglamento amarrategui que de fondo, que no de forma, contra el carácter federal del partido, contra la tradición de la izquierda, y contra el liderazgo y de buen gobierno".

En cuanto al hecho de que alguien haya opinado que se trata de un modelo "cesarista", ha señalado que él no ve por aquí a "ningún Julio César". Ha agregado que un partido federal es un "juego de contrapesos y con este reglamento se evitan los contrapesos de los poderes territoriales".

Rodríguez de la Borbolla ha señalado además que un partido con tradición socialdemócrata y reformista busca "consensos y transacciones" y con este reglamento desaparecen "la antítesis y la síntesis y se queda sólo en tesis".

En cuanto a buen gobierno y liderazgo, ha señalado que "cualquier generalísimo sabe que tiene que contar con sus generales" y ni "un país se gobierna por referéndum y ningún partido ni un ejército se dirige con convocatorias a la tropa y mucho menos se construye confrontando a la tropa con los generales".

Para el expresidente andaluz, estas son algunas de las razones que le hacen pensar que ese reglamento "puede llevarnos por no buenos caminos".

De otro lado, ha indicado que el PSOE tiene que ofrecer a la sociedad un proyecto creíble, solvente y de medio plazo y "no encerrarnos en el no es no o en la pureza ideológica, en la necesidad de incontaminarse con otros". "España necesita menos sarpullidos izquierdistas y más realismo posibilita en los partidos de izquierdas"", ha apuntado.