Una almeriense se enfrenta a tres años de cárcel por justificar el holocausto nazi en Facebook

La Fiscalía tiene previsto solicitar tres años de prisión para una mujer acusada de verter en su perfil de la red social Facebook comentarios de carácter antisemita y de subir publicaciones para "ofender al pueblo judío y al Estado de Israel".

El Ministerio Público considera a I.S. autora de un presunto delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución e interesa, además de la pena privativa de libertad, que se le imponga una multa de diez meses a razón de 12 euros al día y se la inhabilite durante siete años para profesión u oficio educativo en el ámbito de la educación.

Según detalla el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusada habría cometido los hechos entre julio de 2014 y agosto de 2015, y lo habría hecho en un perfil "configurado como público y visible para todo el mundo".

Para el fiscal, I.S. realizó las publicaciones con el ánimo "exclusivo" de "desacreditar al pueblo judío, así como al Estado de Israel", de "ofender a sus miembros" y de que dicho sentimiento de rechazo personal "fuera compartido y tuviese acogida en las personas que a través de la red social interactuasen con ella o la estuviesen leyendo".

Entre los enlaces compartidos y publicaciones contenidas en su perfil público de Facebook, recoge una fotografía en la que se podía leer en inglés "el sionismo es el problema. No Fatah. No Hamas", y acompañado del comentario "hay idiotas que no quieren ver la verdad, esos son los peores criminales, todo acabará como Dios manda, y eso no lo cambiará ni el mismo Satanás que hay dentro de los gobernadores de este planeta".

También habría subido una fotografía de un niño arrodillado con los ojos vendados y a los pies de unos soldados que se burlan mientras que lo apuntan con rifles, al que habría añadido este comentario: "los judíos lo pagan con los críos porque no tienen cojones para pelear con hombres árabes de pantalones apretados. Qué vergüenza para dar ejemplo, por mi son unos maricones que no saben follar con una hembra de primera, maricas de mierda, maricones, judíos asquerosos".

Poco después, según desgrana el Ministerio Público, subió otro comentario en que aseguraba no entender "qué mierda hacen los israelitas provocando tanta maldad y crímenes, a cuantos presidentes, reyes y gobernadores tienen que pagar para que les hagan todo lo quieren", a lo que añadió "Allah preparó el fin del mundo a su manera y eso no lo cambia ni lo cambiará nadie, así que israelitas iros a follar a vuestras inútiles mujeres y dejad de hacer mariconadas, miedicas del destino".

En un solo día subió dos vídeos, uno de ellos que ya no se puede visionar por infringir la política de Facebook sobre incitación al odio, y otro sobre los judíos al que añadió: "esta raza nunca tendrá derecho a formar un país y lo que están haciendo los primos de estos es cavar sus propias tumbas. Luego dicen que los israelitas son inteligentes, sí, para cavar su tumba como maricones de la esquina, que os den".

Michael Jackson y la "plaga"

El fiscal hace referencia, asimismo, al enlace a un video de Michael Jackson con la frase añadida: "este hombre encontró al final la verdad y lo que es la pura verdad, israelitas, por mucho que la intentéis destruir, no lo van a conseguir porque el que está arriba es Allah, el todopoderoso, no vosotros, traidores de mierda, lameculos como los americanos".

En esta línea, alude a otra publicación de varias fotografías junto a reflexiones como "Israel está empujando a miles de personas no mulsumanas a convertirse al Islam, acabarán convirtiéndose en el culo de Satanás, que os den maricones, no sabéis ni follar de tanto miedo que tenéis a los musulmanes" o la subida de un video titulado 'Raíces del conflicto. Israel y Palestina" con el comentario "si no hubiéramos llevado a esa plaga de israelitas a Palestina, no pasarían tantos crímenes e injusticias muy oscuras".

Entre los post por los que I.S. va a ser enjuiciada, el Ministerio Público destaca un video sobre un barco francés para Gaza interceptado por la marina israelí con la leyenda: "los que evitan que coman y vivan los niños es el peor terrorista que hay encima de la tierra y estos son los maricones israelitas" o fotos con frases como "menos mal que antes del fin del mundo van a desaparecer, cuando Jesús baja del cielo. Que os jodan, amargados de la vida".

"Hitler tenía razón"

En el escrito de acusación, se hace referencia, asimismo, a un comentario sobre la "actuación de Hitler con el pueblo judío" en el que se afirma, junto a una foto de una niña supuestamente asesinada por el Estado de Israel, "a los seguidores de Hitler los condenaron por crímenes de guerra. ¿Por qué no condenan a estos hijos de puta que matan a menores a cantidades? Pase lo que pase, tendrán sus castigo porque no podrán sobornar a Allah".

Por último, el fiscal alude al enlace a un video titulado 'Cazadores de nazis' sobre el que comenta "los seis millones de judíos murieron con su propio veneno, por ser malditos demonios del infierno" o "Hitler tenía razón, son el cáncer de la tierra y la humanidad" al tiempo que enlaza a un video en el que aparece un grupo de palestinos atacando un blindado israelí sobre el que reza: "si esto es verdad, me encantaría casarme con uno de ellos. Vaya hombres con buenos pantalones apretados, viva la madre que los parió".

En el acto de juicio, el Ministerio Público tiene previsto solicitar, al amparo del artículo 510.1a), b) y c), y el artículo 510.3 del Código Penal que se proceda al borrado de los comentarios en el perfil público de Facebook de la acusada.