Un Podemos “A la Aragonesa”

Vivimos tiempos agitados por banderas y viejos fantasmas. En los últimos días, miramos perplejos la escalada de violencia y la deriva autoritaria del Gobierno central, que supone un grave deterioro de la democracia. Frente al diálogo político, utilizan la fuerza para callar a un pueblo que pretende expresarse.

El autoritarismo del PP y el escapismo del PSOE son estrategias verdaderamente decepcionantes que, el uno por activa y el otro por pasiva, atentan peligrosamente contra derechos fundamentales de la ciudadanía. De nuevo, comprobamos como dos de las patas centrales sobre las que se sostiene el Régimen del 78 prefieren salvaguardar sus privilegios y anteponer sus intereses a los de la gente.

Y mientras tanto, la Segunda Asamblea Ciudadana de Podemos Aragón está llegando a su fin. Si bien es cierto que el proceso de primarias ha quedado eclipsado en buena medida por los acontecimientos recientes, queremos aprovechar unas líneas para agradecer a todas aquellas que han participado en la votación así como animar a hacerlo a todas aquellas inscritas e inscritos que aún no lo han hecho.

El rumbo de Podemos Aragón se juega en este proceso y, como es lógico en las organizaciones democráticas, son las personas inscritas quienes deciden el futuro proyecto político así como las personas responsables de llevarlo a cabo. En nuestras candidaturas hermanas, entendemos que hay una forma especial de funcionar que nos diferencia de los partidos tradicionales. Hacer las cosas “a la aragonesa” significa conjugar experiencia y renovación, apertura e integración, y siempre con la máxima participación; apostar por una herramienta al servicio de la gente.

Entendemos que no podemos parecernos al PSOE o al PP, donde los cargos públicos más representativos son, al mismo tiempo, las caras más visibles de la organización. Hay que establecer mecanismos para evitar la profesionalización de la política y la sobrerepresentación de cargos institucionales en los puestos de dirección.

Los Consejos Ciudadanos que salgan elegidos tras las votaciones deberán parecerse al máximo a la sociedad aragonesa. Tras un incesante ciclo electoral que ha durado más de dos años, ahora comienza una nueva fase en la que necesitamos un Podemos “a la aragonesa”, esto es, feminista, cohesionado, plural, que agregue e integre a todas las sensibilidades como se ha hecho hasta ahora, y que sea capaz de liderar los espacios del cambio en vez de obsesionarse con las posiciones gobernistas e institucionalistas que sólo conducen a un paulatino alejamiento de la realidad social y de los problemas de la gente.

En esta fase toca mirar hacia afuera y establecer alianzas con el tejido social para implantarse en cada rincón de nuestro territorio llegando a cada barrio y a cada pueblo y comarca con el objetivo de construir una alternativa al PP que defienda, contra el miedo y la represión, los valores democráticos logrando establecer cambios profundos que mejoren las vidas de la ciudadanía.

Los logros del pasado no servirán sino apuntamos hacia un futuro. Conseguimos romper el bipartidismo en la provincia de Huesca en las elecciones generales y obtuvimos el mejor resultado de Podemos en todo el Estado en las elecciones autonómicas de 2015 gracias al empuje de multitud de personas que confiaron en Podemos como herramienta del cambio. Ahora toca consolidar el proyecto iniciado y afrontar los grandes retos que tenemos por delante.

Son tiempos de múltiples transformaciones; necesitamos catalizar el cambio en el modelo económico-productivo, realizar una transición energética y modificar el modelo territorial apostando por el municipalismo y el buen funcionamiento de las comarcas frente al sistema clientelar de las diputaciones provinciales.

Contra la deriva autoritaria del gobierno de Rajoy, más que nunca hay que volver a las plazas y recuperar el espíritu del 15M en defensa de la democracia y los derechos fundamentales que nos quieren arrebatar. La cuestión no pasa, por tanto, por gobernar o no gobernar con un PSOE que no apuesta decididamente por el cambio. Se trata de construir una alternativa al PP que sea capaz de liderar gobiernos del cambio.

*Erika Sanz y José Antonio Fatás, candidatas a la Secretaría General de Podemos Aragón y de Podemos Zaragoza, respectivamente.