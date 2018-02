Lambán dice que hay “motivos políticos ocultos” para que el nuevo AVE que une Madrid y Barcelona no pare en Zaragoza

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció ayer que, en 2019, Renfe lanzará el EVA: un nuevo servicio de Alta Velocidad (AVE) 'low cost', con precios entre un 20 % y un 25 % inferiores a los actuales. Con él, explicó, se pretende atraer a nuevos viajeros, especialmente a los jóvenes.

Aunque el trazado aún no está cerrado de manera definitiva, las primeras intenciones apuntan a que solo se realice una parada, en Camp de Tarragona. Desde el Gobierno de Aragón no han tardado en mostrar su enfado porque no se detenga en Zaragoza, lo que, en palabras de su presidente, Javier Lambán, “es una verdadera atrocidad y absolutamente inadmisible”.

En declaraciones recogidas por EFE, el máximo mandatario autonómico ha señalado que lo que se sabe hasta ahora le crea “estupefacción” y que que esta decisión, que no va a tolerar, escondería “motivos políticos ocultos”. Ha anunciado que el Ejecutivo autónomo está ya haciendo las gestiones precisas para ponerse en contacto con el ministro y “exigirle que la línea pare en Calatayud y Zaragoza”.

Y le ha lanzado un mensaje a de la Serna, al que le ha pedido que “cuando piense en esta comunidad lo haga tomando decisiones que le favorezcan y no solo para participar en "desayunos propagandísticos".

También el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha enviado una carta al ministro para solicitarle que el futuro tren tenga parada en la estación de Zaragoza Delicias. "Como bien sabes –dice la carta– nuestra ciudad, el quinto municipio en población del Estado, forma parte de dicho corredor, situándose prácticamente a media distancia entre Madrid y Barcelona". Para Santisteve, es "fundamental que dicho tren realice parada en Zaragoza en aras a lograr la vertebración de nuestro país”.

Más de un millón de pasajeros anuales

El nuevo servicio tendrá El Prat de Llobregat como centro de operaciones. El objetivo es que se inicie con una oferta de cinco frecuencias diarias por sentido y transportar así 1,05 millones de pasajeros anuales. De ellos, explicaron, 400.000 viajeros se habrán robado al coche y 250.000 serán fruto de la nueva movilidad que genere el propio servicio.

El propósito de la operadora, que en 2020 tendrá que empezar a afrontar competencia en transporte de viajeros en tren, es ir extendiendo progresivamente el nuevo EVA desde la de Madrid-Barcelona a otras líneas de Alta Velocidad.