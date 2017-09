Pablo Villa y Maite Maiora ganan la Ultra Pirineu

El sábado 23 de septiembre, a las 07h de la mañana se daba la salida a la Ultra Pirineu con un exigente recorrido de 110 kilómetros de distancia y un desnivel positivo de 6.800 metros, transcurriendo por el marco incomparable del Parque Natural del Cadí Moixeró, con salida y llegada en Bagà.

Zaid Ait Malek tomó la iniciativa desde el primer momento, pero debido a ciertas molestias se vio obligado a abandonar en el kilómetro 40, dando paso a Cristofer Clemente, seguido por Pablo Villa y Aurelien Dunanz-Pallaz. Sin embargo, en el kilómetro 80 sería Cristofer quien abandonaría por molestias en el tobillo. Finalmente sería Pablo Villa quien aprovecharía las bajas para hacerse con la victoria con un tiempo de 12:30:09, seguido por el ruso Dmitry Mityaev, segundo, y el francés Aurelien Dunanz-Pallaz, tercero. Jordi Gamito e Iván Camps eran cuarto y quinto respectivamente. Luis Alberto Hernando, finalizaba sexto y conseguía los puntos necesarios para proclamarse campeón del mundo.

En mujeres, 14 horas 22 minutos y 19 segundos después de darse la salida, Maite Maiora cruzaría en primera posición la línea de meta, aventajando en 19 minutos y 26 segundos a Núria Picas. El tercer cajón del podio lo ocuparía la rusa Ekaterina Mityaeva, a 1 hora 18 minutos 58 segundos de Maiora. "Sabía que si me salía una buena carrera podría estar delante, pero estas carreras son muy largas y nunca se sabe lo que puede pasar. Me sentí muy fuerte mentalmente y eso fue lo que me empujó, junto a toda la gente de La Sportiva que estaban súper ilusionados y animándome en todo momento, ha sido una carrera muy especial", comentaría Maite tras la victoria.

Maratón y Nit Pirineu

En la distancia de Maratón, de 45 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, Kilian Jornet se hacía con la victoria rebajando la anterior marca en 17 minutos. Tras él, cruzaron la meta el francés Nicolas Martin y el nepalí Bhim Gurung. En mujeres, la neozelandesa Ruth Croft se estrenaba con victoria por delante de la catalana Laura Orgué y la griega Glykeria Tziatzia.

En cuanto a la Nit Pirineu que arrancaba el viernes, los jóvenes promesas Jan Margarit y Claudia Sapata se imponían al resto de corredores. En chicos, Pere Rullán y Adrià Duarri fueron segundo y tercero respectivamente, mientras que, en féminas, Gisela Carrión fue segunda, y la campeona del año pasado Fátima de Diego, tercera.