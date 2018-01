Mercedes Roldós anuncia que el CIE de Barranco Seco cerrará por obras y solo estará operativo el de Hoya Fría

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha anunciado que "el próximo mes" empezarán las obras de "remodelación y mejora" del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria.



Durante la presentación en Santa Cruz de Tenerife de tres nuevos comisarios de la Policía Nacional de los cinco que han sido destinados a Canarias en la última promoción, Roldós ha explicado que el CIE de Gran Canaria permanecerá cerrado durante las obras y se utilizará en su lugar el de Tenerife.

El pasado nueve de enero el Boletín Oficial del Estado publicaba la convocatoria de la licitación de la reforma del CIE de Barranco Seco con un presupuesto base de 1.390.274,05 euros en procedimiento abierto, cuya apertura de ofertas comienza el próximo uno de marzo.

Cabe recordar que en Canarias existen dos CIE operativos, ya que el de Fuerteventura --ubicado en en el interior del Acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela, en la localidad de El Matorral y que cuenta con 910 plazas (el mayor de España)-- permanece cerrado de forma provisional desde 2012.

El edificio de Barranco Seco se inauguró con 100 plazas en 1934 para ser la Prisión Provincial de Las Palmas (función que desempeñó hasta el gobierno socialista de Felipe González), y en la actualidad tiene capacidad para 168 internos; mientras en Hoya Fría (Tenerife) está configurado para albergar a 238 personas.

En España existen nueve CIE, pero operativos son siete, ya que además del de Fuerteventura hay otro en Málaga que cerró en 2012 y, aunque en Cádiz son dos, (Algeciras y Tarifa), funcionan como anexos. Contando solo a los que albergan a las personas migrantes, el de Hoya Fría es el tercero con mayor capacidad tras el de Algeciras y Tarifa (350 plazas) y Aluche (Madrid), que cuenta con 280 plazas.

El de Zona Franca (Barcelona) cuenta con una 226 plazas; el de Valencia (CIE de Zapadores), entre 134 y 156; y, por último, el CIE de Murcia, con capacidad para 138 personas.

La inmigración irregular por mar descendió un 38%

Durante su intervención Roldós también ha declarado que el número de inmigrantes llegados a Canarias de forma irregular por vía marítima se redujo un 38% en 2017 en relación al año anterior, "en contra de la percepción que puede haber de que está aumentando".

Desde la Delegación del Gobierno han cifrado en 423 las personas que han alcanzado las costas canarias vía marítima el año pasado, mientras que en 2016 fueron 663 según datos de la misma institución.

"Es verdad que nos preocupó la llegada de dos cayucos a finales de año con casi 200 personas, porque hacía mucho que no llegaban cayucos, pero los datos indican que se redujo la inmigración irregular, aunque no se puede bajar la guardia y hay que estar vigilantes", ha dicho Roldós.



La delegada del Gobierno explicó que la experiencia en la llegada de cayucos y pateras en 2006 "ha servido de mucho" para contener la inmigración.



Desde entonces "se ha reactivado la cooperación internacional, la acción diplomática, se realizan patrullas conjuntas con países del occidente africano, que además han mejorado en estabilidad", ha afirmado Roldós.



"No podemos bajar la guardia, hay que seguir trabajando", también respecto a "cierta inmigración irregular ligada al narcotráfico, con narcopateras que transportan inmigrantes y drogas", concluyó.