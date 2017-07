Los alcaldes independentistas se comprometen a ceder locales al Govern para el referéndum

Entre aplausos y gritos de "votaremos" más de 500 alcaldes independentistas han escenificado este sábado en el paraninfo de la Universidad de Barcelona el apoyo a la organización del referéndum, a tres meses de su celebración. Los alcaldes cederán "los locales habituales donde se celebran todas las contiendas electorales". Señalan que no harán "ningún paso atrás" a pesar de "los posibles impedimentos políticos y jurídicos del Estado".

Tras recordar las "más de 400 denuncias contra ayuntamientos catalanes que han llegado des del Estado", Cori Montlleó, alcaldesa de Ulldemolins (Tarragona) ha señalado que los ayuntamientos son "el baluarte de la defensa de la democracia". El alcalde de Bolvir (Girona), Bartomeu Baqué, ha asegurado que "asumiremos lo que nos toque"ante las posibles consecuencias jurídicas. En el acto no se ha rubricado ningún acuerdo pese a que así lo pedían los alcaldes de ERC y la CUP, una opción que el PDeCAT no consideraba conveniente.

El acto organizado por la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) ha contado con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell.

Puigdemont, ha agradecido el compromiso de los alcaldes y ha recordado que con este acto "habéis manifestado vuestro compromiso insobornable con el referéndum". El presidente de la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, se ha referido al mensaje lanzado ayer por Rajoy des de Varsovia dónde recordaba a los alcaldes que "están obligados a cumplir la ley". Ante la advertencia de Rajoy, Buch le ha pedido que busque el significado de la palabra Democracia porque ésta "no es el gobierno del Tribunal Constitucional, sino el gobierno del pueblo" le ha recriminado.

La presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, Neus Lloveras (PDeCAT ), ha hecho pública la propuesta que sean representantes de las ciudades internacionales hermanadas con los municipios las que ejerzan de observadores internacionales del referéndum.

El responsable de la lectura del manifiesto ha sido el ex-alcalde de Cerdanyola del Vallès (Iniciativa per Catalunya), en un claro gesto hacía los comuns cuyos alcaldes como la de Barcelona no han revelado aún si pondrán a disposición los colegios electorales. Juli Fernàndez, el alcalde de Sabadell, ha hecho referencia a los alcaldes ausentes que "no han podido venir porque tenían compromisos en sus ciudades".

El acto de los alcaldes soberanistas precede a la presentación de los detalles del referéndum por parte de Junts por Sí y la CUP en el Parlament, y del acto que prepara el gobierno en el Teatro Nacional de Cataluña para el 4 de julio.