Tengo un clavel para ti

Recibo, supongo que todas recibimos, miles de mensajes por las diferentes redes, en público o privado. Los hay que difunden fakes clarísimos, otros que se tienen que desenmascarar. También hay bromas ofensivas -de éstas, las mujeres recibimos a millones- y otras que te hacen reír. Algunos mensajes incluyen opiniones difícilmente digeribles y otros que difundirias a todo el mundo.

Estos días no es fácil para mucha gente hablar sin cierta incomodidad, incluso crispación. Llevamos años hablando de un posible referéndum, con posiciones diversas, todas legítimas, y ahora que lo tenemos delante nos hace visible la falta de diálogo, también las incomodidades de muchas que callaban y, sobre todo, las miserias humanas, lo que alguien es capaz de hacer en situaciones de tensión.

El 20 de septiembre el Gobierno del estado comenzó a actuar de forma desproporcionada contra la posibilidad de que el referéndum se llevara a cabo el día 1 de octubre de este año. Lo ha hecho con fuerza desmedida y lo ha hecho encontrando delante claveles y canciones. Se están pisoteando derechos fundamentales y encuentran resistencia pacífica. Hay incidentes, claro, hay crispación, como no, pero sobre todo un montón de gente en la calle mostrando solidaridad, mostrando desacuerdo con la actuación policial, exhibiendo desobediencia sin más armas que la palabra.

Mucha gente esperaba la reacción del estado para con lo que pasaba pero la reacción social hace pensar en como muchas prácticas feministas se han ido extendiendo en la sociedad. Decía Hobbes "¿Acuerdos, sin la espada son sólo palabras?" ¿Como controlar la violencia cuando hay que hablar, cuando hay que dialogar y acordar para el futuro común?

El movimiento feminista ha reflexionado mucho y emprendió el camino de la desobediencia. Las mujeres, nuestros cuerpos, nuestros derechos no pueden ser patrimonio de unos pocos, siempre hombres, que desde un gobierno o en nombre de una religión nos obligan con normas y dogmas a un comportamiento modélico estándar, sin dejarnos ser libres para ser.

Claveles contra amenazas, palabras contra represión. No es la renovación del "Peace and Love" sino una forma de resistencia, una forma de desobediencia que apuesta por el futuro y que me trae a la mente las palabras de la lideresa asesinada en Honduras, Berta Cáceres: "Usted Tiene la bala ... yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse ".

La práctica feminista es profundamente participativa y democrática, una práctica que se ha querido invisibilizar pero que arraiga en la sociedad. En este momento no podemos permitir que se nos deje de lado porque sin las mujeres nada es posible, sin insumisión no hay cambio posible y así lo han demostrado nuestras luchas por el derecho al sufragio, por el derecho al divorcio, pleno derecho al aborto ... compartir espacios políticos en la construcción de un futuro común que queremos sin violencia ni crispación. Que pisen los derechos fundamentales debe encontrar resistencia y el feminismo es ejemplo de resistencia, nuestra experiencia, nuestra fuerza.

Estos días habría que recordar, también, el discurso de Clara Campoamor por el derecho a voto de las mujeres: "Tenéis el derecho que os ha Dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el Respeto a todo ser humano ", hay que recordarlo especialmente para luchar la fuerza de las armas, para combatir contra la vulnerabilidad y el miedo. Repartiremos claveles para que se pongan en los fusiles.