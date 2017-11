Reacciones al encarcelamiento del Govern: "Derrotaremos la injusticia en las urnas y en la calle"

La orden de prisión incondicional para los ocho consellers del Govern cesado –Oriol Junqueras, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa–, y de prisión bajo fianza de 50.000 euros para el exconseller Santi Vila, ha desatado una oleada de indignación entre las principales autoridades catalanas y de algunos políticos de Podemos y sus confluencias.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que este jueves también ha declarado ante el Tribunal Supremo y ha sido puesta en libertad bajo vigilancia, ha calificado de "indecente" la decisión de la jueza de encarcelar a los miembros cesados del Govern. "Envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y vuestras familias", ha asegurado.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que este 2 de noviembre es un "día negro para Catalunya". "Hace falta un frente común para conseguir la libertad de los presos políticos", ha asegurado la alcaldesa.

"No cejaremos ni un minuto hasta que vuelvan a casa", ha asegurado el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, quien se ha referido a la convocatoria efectuada por las entidades este jueves ante el Parlament y los ayuntamientos, diciendo: "Derrotaremos la injusticia cívicamente, serenamente, en las urnas y en la calle".

La coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, se ha referido a la incapacidad de encarcelar las ideas del independentismo asegurando: "

En similares términos se ha expresado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: " Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha sido una de las primeras líderes internacionales en reaccionar. "Independientemente de la opinión sobre Catalunya, el encarcelamiento de líderes es un error y debe ser condenado por todos los demócratas", ha asegurado la primera autoridad escocesa.

