Recompensar amb 1.000 euros per informació sobre pisos, el darrer esquer de les immobiliaries a Barcelona

"Té informació sobre immobles? Li paguem entre 500 i 1000 euros". Aquesta és darrera modalitat comercial de les agències immobiliàries per fer-se amb pisos a Barcelona. L'agència immobiliària Walter Haus-Real Estate surt d'aquesta manera a la caça de no només de propietaris interessats amb vendre sinó també de qualsevol dada per intentar obtenir avantatge en la competició sense quarter que mantenen els inversors per fer-se amb un pis a la capital catalana.

L'agència ha repartit fulletons als portals del barri de Sant Antoni de Barcelona, un dels districtes més buscats pels fons d'inversió. Però no només a Sant Antoni. El principal interès d'aquesta agència immobiliària està a la ciutat de Barcelona, on hi concentra els seus esforços. Per això, explica a aquest mitjà un empleat de l'empresa, Walter Haus-Real Estate que tenen contractats deu agents comercials per trobar propietaris venedors.

Tot els serveix. Busquen pisos, edificis, solars ... Qualsevol tipus d'immoble. I per això -assegura el treballador- es disposen a trobar gent "que pugui donar informació sobre immobles que estiguin en venda". "Després de comunicar les dades, els recompensem". Entre 500 i 1.000 euros és la quantitat d'aquesta recompensa.

Els informants es treuen uns diners proporcionant dades sobre immobles i Walter Haus-Real Estate té sobre la taula les ofertes de compra a escollir. La recompensa és variable, segons diuen, "en funció del preu de venda". Als "informants" se'ls demana detalls sobre els immobles, com la ubicació de la finca, nom del propietari, estat i sobretot un telèfon de contacte per agilitzar el tràmit. Si a l'edifici hi viuen llogaters o no, per exemple, després "es tracta directament amb el propietari".

Segons diuen, aquest sistema els funciona. Entre el perfil dels caça recompenses detallen, per exemple: "Un porter de la finca que sap que hi ha un pis en venda; o algú que coneix a una senyora que no sap com vendre-ho ...". Les despeses de la recompensa, segons diuen, se sumen al preu de venda de la finca.

"Indignitat i falta d'escrúpols"

Els veïns de Sant Antoni aquesta setmana mateix van alertar de l'existència d'aquests cartells en els seus portals. Es mostren escandalitzats. Xavier Caballé, portaveu de Fem Sant Antoni lamenta "el nivell d'indignitat i falta d'escrúpols bestial" del modus operandi d'aquesta agència. "Reconeixen que compren a la gent perquè et donin informació", assenyala Caballé.

Les pràctiques dels voltors immobiliaris cada cop són més bèsties. La delació dels veïns es paga entre 500 i 1000€ #ForaVoltors pic.twitter.com/AjtonFyByq — Fem Sant Antoni (@FemSantAntoni) 6 de julio de 2017

El portaveu veïnal recorda com ja és habitual que fins al moment les entrades a les seves casa s'omplin d'anuncis de "Es compra pis" amb noms falsos anunciant una operació "de particular a particular" o que els agents comercials s'adrecin directament als domicilis per preguntar qui és el propietari dels pisos per plantejar una oferta de compra. "Sembla un cerca i captura, és una mostra de comportament furtiu propi de mafiosos", denuncia. Considera que "això supera totes les línies vermelles".

Competència voraç

Aquesta pràctica es viu enmig d'un mercat recorregut. Des de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (API), associació de la qual forma part Walter Haus-Real Estate, asseguren no tenir notícia de les recompenses que ofereix un dels seus col·legiats pel que, preguntats per aquest mitjà, encara no han emès cap opinió.

Una de les immobiliàries més conegudes a la ciutat, MK Premium reconeix que en el context actual "hi ha molta competència" entre les empreses dedicades al negoci de la compra d'immobles. "Es construeixen menys habitatges, però, en canvi, s'obre un nínxol de mercat en la rehabilitació integral", assegura Daniel Leiva, el soci fundador de MK Premium.



Fins i tot el responsable d'aquesta empresa, sobre la qual pesa una denúncia per coaccions a una família i que reconeix el pagament de diners a llogaters perquè abandonin les seves llars, qüestiona i fins i tot denuncia les recompenses per localitzar propietaris. Diu que, almenys en el seu cas, la publicitat de la companyia es fa perquè "siguin els propietaris els qui sol·licitin els nostres serveis, no al revés".