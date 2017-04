Veïns del Poblenou organitzaran una consulta per expressar-se sobre la superilla de Colau

L'anunci de consolidació de la superilla de Barcelona per part de l'Ajuntament de Barcelona ha acabat de dilapidar la relació amb els veïns contraris al projecte. Tant és així que, segons ha anunciat aquest dimecres la plataforma sota la qual estan agrupats aquests veïns recelosos de la superilla (PASP9), hi haurà una consulta popular al Poblenou en els propers mesos. Els mateixos veïns que organitzaran la consulta, es plantegen també denunciar al consistori si aquest no accedeix a reunir-se amb ells i a paralitzar les obres a la zona.

"Vol l'actual projecte de superilla del Poblenou?". Aquesta serà la pregunta a la qual sotmetrà el PASP9 la resta de veïns de la zona. La consulta servirà per "fer una tasca, la de preguntar els veïns, que l'Ajuntament no ha portat a terme", segons ha sostingut aquest dimecres un dels membres de la plataforma PASP9, Jordi Campins.

La consulta, sobre la qual se sabran més detalls en els propers dies, serà un element més de pressió dels veïns contraris a la superilla, després d'haver-se manifestat fins a dues vegades i haver recaptat més de 4.000 firmes contra l'actual implementació del principal repte urbanístic de Colau. De moment, Jordi Campins ha assegurat que de la consulta podran participar no només els veïns de l'interior de la superilla, sinó també els del perímetre de la mateixa.

Els veïns asseguren que els reajustaments elaborats pel consistori no són suficients i han insistit en la necessitat de paralitzar un projecte que consideren una "nyap". De moment, la consulta ha estat avalada pel PDECat (integrant del Grup Demòcrata, antiga CiU), ERC i Ciutadans, que ja van carregar contra Colau per les superilles. Els veïns també estarien sondejant el PP i només tindrien el 'no' provisional de la CUP, que els va exigir els termes exactes de la consulta abans de posicionar-se.

Una aplicació "arbitrària"

Segons els veïns agrupats sota el PASP9, les superilles presenten diferents irregularitats. És per això que s'ha encarregat un informe a un "tècnic de reconegut prestigi en urbanisme i partidari de les superilles", segons Campins. L'estudi el signa Francesc Xavier Ventura Teixidor, exdirector d'Arquitectura i Habitatge en l'època de Jordi Pujol. La principal conclusió del text elaborat per Ventura és la manca d'un "mínim" Projecte d'Urbanització, que tramiti les superilles "tal com prescriuen" el Reglament i la Carta de Barcelona.

Segons Xavier Peguero, del bufet Vosseler de Barcelona (col·lectiu d'advocats que ha prestat els seus serveis de forma altruista a la plataforma PASP9) i especialista en dret urbanístic, des del punt de vista legal l'aplicació de la superilla és "arbitrària". Peguero ha lamentat aquest dimecres que "no hi hagi un estudi d'impacte" de la mateixa.

Denúncia a l'Ajuntament de Barcelona

Emparats per aquest informe, els veïns han exigit a l'Ajuntament de Barcelona una reunió per negociar una alternativa al projecte actual de superilles, a més de la paralització de les obres. Segons els advocats dels veïns, si la reunió no es produeix en 30 dies es presentarà una reclamació al consistori. "No rebutgem la superilla, rebutgem com s'ha aplicat aquí", ha assegurat Daniel Vosseler, membre del bufet del mateix nom.

Si en sis mesos –termini que té l'Ajuntament davant tal petició– la reclamació no té una resposta, els veïns estarien disposats a interposar un recurs al contenciós administratiu. De moment, portaveus de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat a aquest mitjà que el consistori "ha tingut en compte els arguments del PASP9, fruit d'una dotzena de reunions, debats, comissions i consells de barri".