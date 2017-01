La fi de la moratòria hotelera parcial a Gràcia accelera les converses pel pla d'allotjaments turístics

L'aprovació del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) només té dues possibles dates. La primera, la que més li agradaria al govern de Barcelona, seria aquest 27 de gener, en el primer ple de l'any. La segona, una possibilitat que no descarta el consistori depenent de com avancin les negociacions amb els grups aquests dies, durant el ple de febrer.

El PEUAT no podria trigar més a aprovar-se si l'Ajuntament –tal com ha recollit aquest diari– vol posar en marxa el pla abans de la fi de la suspensió de llicències d'hotels del pla d'usos del barri de Gràcia, al març.

La data de Gràcia marca el venciment de moratòries parcials més proper, però no és l'únic. Un mes després, a l'abril, el Poble Sec passarà pel mateix procés: admetrà de nou, de forma indiscriminada, nous allotjaments turístics si l'Ajuntament no hi posa remei. "L'objectiu del PEUAT implica afrontar de manera conjunta tota la regulació sobre els allotjaments turístics", dictava el consistori en la presentació del pla, uns mesos enrere. La fita inicial del consistori pot quedar ensorrada si el PEAUT no s'aprova pròximament.

Una qüestió afegida, però que preocupa menys al consistori de Barcelona per terminis, és la moratòria hotelera decretada al juliol del 2015 –el pas previ a l'elaboració del mateix PEUAT, i que ja va ser prorrogada un any. La moratòria hotelera de Colau caducarà al juliol d'aquest 2017.

Si bé l'any no va acabar amb bona maror al ple de l'Ajuntament de Barcelona, amb una aprovació de pressupostos per la via de la qüestió de confiança, pel que sembla tampoc serà fàcil arribar a acords en els inicis del 2017. "S'estan tancant alguns punts", han destacat fonts municipals a Catalunya Plural, en referència a les negociacions sobre el PEUAT, que aquests dies es precipitaran després de l'aturada nadalenca.

Si les previsions es compleixen, el PEUAT farà suar sang al govern de Colau fins a la seva aprovació definitiva al ple. No serà cap novetat; mesos enrere, Colau es va veure obligada a retardar l'aprovació del pla per la manca de consens. El text va rebre les crítiques de l'oposició, dels empresaris i dels veïns. El consistori va comptar prop de 130 al·legacions al pla. L' Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible va arribar a considerar irreal la baixada "natural" de pressió turística que proposava el PEUAT.

En el terreny polític, el PSC va ser un dels grups municipals més crítics amb el pla. No va dubtar, fins i tot, a alinear-se en contra de les polítiques turístiques de BComú al costat de Ciutadans, CiU o el PP. Ara, la posició dels socialistes s'ha estovat amb el pacte de govern, tot i que la seva forma d'entendre el turisme, com una font econòmica, grinyola amb la idea de l'equip de Colau.

Pel que fa a la resta de socis potencials de Colau per a l'aprovació del pla, les postures segueixen en la mateixa línia que abans de l'estiu. CiU, ERC i Ciutadans s'han mostrat partidaris a limitar els allotjaments a zones saturades, sí. Però no queda tan clar on posar el fre a aquesta aturada de nous allotjaments. Si bé Ciutat Vella, amb les llicències aturades durant un any, és font de consens, la resta de la ciutat s'haurà de negociar.

Grups com Esquerra confien, a més, que l'Ajuntament dediqui recursos a combatre els allotjaments turístics il·legals. Per la seva banda, el consistori recorda que aquests "esforços" ja s'estan fent.

La xifra d'ordres de tancament de pisos turístics il·legals es va disparar després del "pla de xoc" que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el passat mes de juliol: en només dos mesos van fer-se efectives 615 ordres de cessament. Barcelona, a més, ha mantingut activa una política sancionadora contra les empreses que oferien allotjaments turístics il·legals. Airbnb i Homeaway van rebre fa unes setmanes multes de 30.000 euros per la seva activitat.