L'elegant decadència del mercat de Bolhao, a Porto

Sota l'atenta mirada de les gavines de Porto, entre cellers anyencs i humits carrerons empedrats, trobem un dels mercats amb més història de Portugal: el mercat de Bolhao.

Passejar pel mercat de proveïments de la ciutat té molt encant. És fàcil imaginar que, uns cent anys enrere, aquest nucli comercial el coneixem ara. I dic més o menys, perquè Bolhao no sempre va ser així. Dues plantes construïdes al voltant d'un gran pati central, amb un pont que ho travessa i quatre sortides obertes als carrers principals de la ciutat, completen l'arquitectura d'aquest singular edifici d'estil neoclàssic.

Parada de peix que mostra la quotidianitat de Bolhao. MARIA CHAMÓN

Pels seus passadissos es poden trobar una gran varietat de productes que van des de les verdures recentment agafades de l'horta, llocs abarrotats de caps d'all, apetitosos embotits portuguesos, peix que encara mou la cua, ous encara calents o a les pròpies gallines i pollastres vius que es remouen dins de la gàbia. El color i l'aroma el posen les flors. Aquí, la flor és una de les protagonistes. Rams per encàrrec, centres a mesura o un grapat de margarides per decorar la casa, qualsevol excusa és bona per portar-te-les dins del carro de la compra i regalar-les per sorpresa.

Turistes i locals aprenent a conviure

Sens dubte, al mercat cal anar d'hora. Si no matinen, quan arribin, ja estarà tot el peix venut. És realment interessant veure despertar i muntar les parades, algunes d'elles instal·lades temporalment a les portes d'accés, per gaudir de la calma i la companyia dels autòctons, evitant així les hores puntes. Quan hagi avançat el matí i s'acosti l'hora del vermut, hi ha diverses opcions que el mateix mercat ofereix amb productes de gran qualitat. Es pot triar taula, demanar una tapa de sardines o un plat de pernil i acompanyat amb un bon vi local, mentre es contempla com transcorre la rutinària vida del mercat.

Les parades de flors donen color a un mercat que segueix esperant la seva reforma. MARIA CHAMÓN

Crida l'atenció l'ordre dins del caos de viure i comerciar entre obres interminables. Com a qualsevol famós mercat europeu, a Bolhao també es barregen turistes curiosos amb veïns del barri que realitzen la seva compra diària a la fleca de tota la vida. Les propietàries de les parades més concorregudes han de bregar amb aquells que busquen una bona fotografia i impedeixen el pas als possibles clients. No temin parar-se a preguntar pel preu dels dolços o els llegums a granel, poden triar emportar-se una tassa, un davantal o el clàssic gall de Bàrcelos. I un pot fins i tot donar-se el capritx d'entaular una breu conversa amb algun portuenc que expliqui les delícies de la seva gastronomia o traslladi la seva queixa sobre l'abandó del lloc.

Una reforma que mai arriba

Carrers del mercat apuntalats per sostenir el precari edifici MARIA CHAMÓN

Moltes promeses incomplides de reformar el mercat estan permetent que l'edifici se sustenti gràcies a les nombroses visites de turistes, els seus persistents mercaders i unes bastides que apuntalen cada parada de menjar.

Malgrat la imatge de mercat en vies d'abandó, Bolhao segueix en peus. Resulta difícil pensar que Bolhao tancarà algun dia les seves portes quan la clau mestra, que obre el reixat de ferro, la tenen les seves ancianes botigueres. I és que la vida que acumulen les mans que atenen als clients es mesura en les seves arrugues, fruit del treball i l'esforç per tirar endavant el negoci, al marge de qualsevol ajuda que es demora en arribar.

