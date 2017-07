Dones i Internet, una lluita per la igualtat

Quins canvis ha suposat Internet en l'avanç per la igualtat de les dones? És la xarxa un espai idoni per la relació i l'empoderament d'aquestes? Existeix la bretxa digital com ocorria als primers anys de l'existència d'Internet o s'ha donat un nou paradigma en l'ús de la web? El segon capítol d' Igualtat a fons posa sobre la taula els diversos debats existents sobre les possibilitats i els perills que Internet proporciona a la lluita feminista.

A partir d'entrevistes a Lourdes Muñoz Santamaría, enginyera informàtica i presidenta d'Iniciativa Barcelona Open Data, Lídia Arroyo, sociòloga i investigadora de Gènere i TIC (UOC), i a la periodista Montse Boix, Dones i Internet aborda temàtiques com el ciberfeminisme, el coneixement lliure o la segona bretxa digital. Quan Internet neix, suposa un canvi de paradigma respecte a la resta de mitjans de comunicació existents, a causa de la seva estructura horitzontal, que permetia a tothom parlar i establir comunicacions no jeràrquiques. Aquesta nova estructura va suposar un espai idoni de relació per les dones, ja que d'una banda, possibilitava generar xarxes no-presencials entre elles, i d'altra, els hi permetia emetre opinió sense haver de formar part dels cercles de poder d'on eren marginades.

Per aquesta capacitat propagadora, Internet ha proporcionat les eines per a l'extensió de diverses lluites socials. Són molts els casos en què les feministes han usat les xarxes per a fer crides nacionals i internacionals. El cas més sonat a l'Estat Espanyol fou la mobilització en contra de la reforma de l'avortament de Gallardón, que va unir a dones de tot el territori i de fora d'ell en una campanya massiva que va fer un ús efectiu i transversal de les xarxes. Tot i això, recorden Lidia i Montse, no s'ha d'oblidar que Internet també està controlat per molts cercles de poder, i que a pesar de la possibilitat d'emetre lliurement una opinió, la capacitat de fer ressò és generalment un privilegi en mans dels poders fàctics.

Altra característica d'Internet en referència a la igualtat és la possibilitat que el coneixement sigui lliure i accessible per tothom. De manera que si el coneixement ha estat al llarg de la Història un reducte pels privilegiats, el moviment "open" permet a aquelles i aquells amb menys poder, entre d'altres, les dones, accedir a allò que històricament se'ls hi ha negat. Un exemple clau en aquest sentit és el projecte Wikidones, que lluita perquè aquesta enciclopèdia a la xarxa faci memòria de totes les dones oblidades al llarg de la Història.

Amb Internet ens trobem, doncs, amb un espai que dóna moltes possibilitats per l'empoderament de les dones, però en què resulta necessari conèixer bé com usar estratègicament cada eina. De fet, el problema d'avui dia, ja no és tant l'accessibilitat a Internet, ja que homes i dones estan presents a la xarxa per iguals, sinó els usos que es fan d'aquesta. El fenomen de la desigualtat en els usos d'Internet entre homes i dones es coneix com a "segona bretxa digital de gènere", i posa sobre la taula el fet que els estereotips de gènere es reprodueixen en l'ús de la xarxa, dificultant un cop més el camí cap a la igualtat.