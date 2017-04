Las mujeres y la brecha salarial

"La brecha salarial es la diferencia de salario entre hombres y mujeres por trabajo igual o de igual valor. Es decir, que las mujeres, por el hecho de serlo, cobran menos que los hombres, que por el hecho de serlo cobran más", explica Carmen Sarasúa, profesora de Historia Económica en la UAB. Actualmente, la brecha salarial gira entorno a un 25% de diferencia entre los dos géneros*: las mujeres cobran 77 céntimos de cada dólar que ganan los hombres. Éste es uno de los muchos indicadores que miden las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, y es especialmente significativo por la importancia que tiene el salario en todos los aspectos de nuestra vida.

La brecha salarial es un fenómeno provocado por causas diversas, todas con origen en el sistema patriarcal. Por un lado, existe la segregación horizontal, que es la diferencia de acceso según el género a determinados sectores productivos. Es decir, que hay unos trabajos considerados masculinos que deberían ejecutar los hombres y unos considerados femeninos propios de las mujeres. Estos últimos suelen estar menos valorados y, por tanto, también peor pagados. Otra causa que explica la brecha salarial es el trabajo de cuidados no remunerado que las mujeres cargan sobre sus espaldas.

Esto tiene consecuencias negativas sobre ellas, como es el hecho de no poder dedicar más tiempo a su carrera profesional, aceptar contratos a tiempo parcial para poder hacer cargo de las personas dependientes de la familia o no poder asistir a espacios externos al horario laboral donde se gestan muchos de los ascensos de las empresas. En esta línea, las mujeres no ocupan casi espacios de decisión, que es donde se cobran los mayores sueldos: lo que popularmente conocemos como techo de cristal.

Por último, los estereotipos de género también son una importante causa de discriminación laboral de la mujer, ya que existe un pensamiento dominante de que determinadas tareas no son propias de una mujer o que ésta no tendra la suficiente capacidad para realizar-las. A lo largo del vídeo, las entrevistadas explican la complejidad de un fenómeno como la brecha salarial y proponen algunas posibles soluciones para paliarla.

Opinar en audiovisual: un nuevo proyecto de Dones en xarxa y Catalunya Plural

En Dones en xarxa llevamos 13 años impulsando la opinión de las mujeres en materia de igualdad y ahora queremos reinventar la forma de hacerlo. Por ello hemos ideado el proyecto en colaboración con Catalunya Plural Igualtat a fons. Consiste en la creación y difusión en las redes sociales de vídeos que traten con profundidad temáticas relacionadas con la igualdad de género: la brecha salarial, la conciliación, la explotación sexual, la violència de gènero, las mujeres y la tecnología, etc.

Igualtat a fons quiere dar visibilidad a las mujeres de diferentes sectores y experiencias que desde el feminismo y la perspectiva de gènero analizan críticamente nuestra sociedad. Por qué las mujeres cobramos menos? Qué avances y retrocesos ha hecho nuestra sociedad entorno de la violencia machista? Estas son algunas de las muchas preguntas que queremos ir respondiendo con cada video, que se adaptará a la agenda feminista de la actualidad. Porque el machismo atraviesa cada uno de los ámbitos de nuestra vida, combatirlo implica igualmente una respuesta transversal.

Con Igualtat a fons, Dones en xarxa quiere aprovechar las posibilidades comunicativas del audiovisual para difundir el pensamiento feminista en las redes sociales de forma más accesible. Los vídeos durarán entre 5 y 10 minutos y se exhibirán en la web de Dones en xarxa y de Catalunya Plural.

El primer vídeo es una reflexión entorno de la brecha salarial a partir del análisis de cuatro entrevistadas: Carmen Sarasúa, profesora de Historia Económica a la UAB; Sara Berbel, doctora en Psicología Social y directora general de Barcelona Activa; Chelo Chacartegui, profesora titular de Derecho del Trabajo en la UPF, y Maria Àngels Viladot, doctora en Psicología Social y escritora.

* Cabe apuntar que los datos y el vídeo no contemplan identificaciones de género más allá de hombre/mujer.