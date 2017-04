Catalunya començarà a cobrar l'impost al sucre amb la por que Montoro el tombi

Comprar un refresc a Catalunya serà més car a partir d'aquest 1 de maig. L'impost a les begudes ensucrades entrarà en vigor amb la incògnita de si el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, en crearà un altre d'igual per tombar el que la Generalitat va incloure en els pressupostos autonòmics aprovats el passat mes de març.

La previsió del Govern és recaptar 27 milions en el que queda d'any i 41 en el proper exercici. Aquesta recaptació es podria veure qüestionada si el Govern central acaba aprovant un impost similar. La llei de finançament autonòmic dóna prioritat a l'Estat sobre les comunitats a l'hora de gravar un mateix fet. No obstant això, indica que l'Estat ha rescabalar les comunitats quan aprovi un impost que suposi una pèrdua de recursos per a les autonomies. És a dir, qui grava primer, guanya.

A preguntes d'aquest diari, un portaveu d'Hisenda ha indicat que la posició del ministeri sobre l'impost no ha variat des de les últimes declaracions al respecte de Montoro, de manera que encara s'està estudiant la viabilitat d'implantar un impost a les begudes carbonatades a nivell estatal.

Malgrat anunciar-lo el novembre de l'any passat, el Govern central no va incloure l'impost en l'avantprojecte de pressupostos presentat al Congrés i Montoro va reconèixer que no hi ha ni un esborrany que faci sospitar que la mesura veurà la llum aquest exercici. El ministre d'Hisenda ha reconegut que la patronal de begudes refrescants s'havia posat en contacte amb ell per expressar-li la seva preocupació per la taxa catalana i per que es trencava "la unitat de mercat".

Per la seva banda, des de la conselleria d'Economia han subratllat que, en cas que finalment Hisenda aprovés una taxa al sucre a nivell estatal, la Generalitat tindria dret a una compensació, ja que ha aprovat abans l'impost que el Govern central.

Així, l'escenari per a Catalunya amb l'impost al sucre seria diferent al que va passar fa quatre anys amb el gravamen als dipòsits bancaris que va crear Hisenda per evitar que les comunitats n'apliquessin un de propi. La Generalitat va intentar anticipar-se a Hisenda creant per decret governamental l'impost, per aconseguir així la compensació que van obtenir les comunitats on ja estava en vigor –Extremadura, Andalusia i Canàries.

El Constitucional va acabar anul·lant l'impost català no només perquè Montoro va implantar-ne un a nivell estatal. També perquè la Generalitat el va crear incomplint la normativa tributària, tan sols amb un decret de Govern sense que ho aprovés el Parlament. Per contra, el gravamen al sucre sí que s'ha aprovat al Parlament a través dels pressupostos autonòmics, en vigor des de finals de març.

Augment de preus

L'increment de preus de les begudes se situarà entre un 5 i un 20%, en funció de la mida dels envasos i de la quantitat de sucre que portin. La llauna de Coca-cola de 33 centilitres que costava 58 cèntims aquest dijous en un supermercat del centre de Barcelona passarà a valer 65 cèntims des de l'1 de maig, i l'ampolla de dos litres s'encarirà des dels 1,43 als 1, 67 euros.

El motiu és que la Coca-Cola estàndard té 10,6 grams de sucre per cada 100 mil·lilitres, per sobre dels vuit grams que marca el nou gravamen. Les versions light i zero mantindran preus al no portar sucre. La llauna de Nestea, al tenir menys de vuit grams de sucre per cada 100 mil·lilitres, serà només tres cèntims més cara.

El nou impost gravarà productes populars com la Pepsi o la Fanta, però també els sucs de fruites ensucrades, les begudes que es comercialitzen per prendre després de fer esport, les energètiques, les llets endolcides i el te i el cafè amb edulcorants. Ni les empreses productores, ni les distribuïdores ni els comerços tenen vies per evitar l'increment de preus dels refrescos, ja que el Govern obliga a repercutir l'impost al consumidor final.

L'impost al sucre està impulsat, entre altres, per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que les dietes riques en sucre són un dels factures que influeixen en el desenvolupament de malalties del cor, obesitat i diabetis. El Govern d'Artur Mas es va plantejar implantar-lo el 2012, però el va frenar davant de les suspicàcies aixecades en el sector.

I és que patronals alimentàries, agricultors i transportistes s'han mostrat en tot moment contràries a aquesta taxa. Coca-Cola va arribar a suspendre una inversió milionària a Portugal després que els seus pressupostos incloguessin un impost als refrescos.

Des de l'Associació de Begudes Refrescants d'Espanya (Anfabra) han declinat fer declaracions aquest dijous. En una nota de premsa emesa al febrer durant el debat dels pressupostos catalans, Anfabra va criticar l'impost per "discriminatori", i va considerar que creava "inseguretat jurídica".