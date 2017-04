El PSC reparteix suports entre els candidats a les primàries del PSOE per assegurar la seva posició

"Hem tingut un accident, un accident que hem d'evitar que es repeteixi", va assegurar Miquel Iceta en l'últim comitè federal del PSOE sobre les turbulències dels últims mesos entre la formació que ell dirigeix i el seu partit germà espanyol. I, perquè no es repeteixi, el paper del PSC a les primàries del PSOE del proper 21 de maig està sent mesurat al mil·límetre des de la direcció d'Iceta.

Davant la competició que divideix el PSOE, el PSC ha repartit els seus ous entre les cistelles dels tres principals candidats a les primàries, Susana Díaz, Patxi López i Pedro Sánchez. Que Catalunya fos una de les poques columnes on Sánchez pogués sostenir-se durant la seva defenestració, gràcies a l'aliança amb Iceta, no treu que, ara, la formació catalana estigui apostant per l'equilibri per recompondre les seves relacions amb el PSOE passi el que passi a les primàries.

Iceta i els seus col·laboradors més pròxims han intentat mantenir una neutralitat asèptica, però la posició de l'aparell socialista, que dóna suport a la presidenta andalusa, Susana Díaz, és una força poderosa que empeny a la direcció catalana. Dimecres que ve, Díaz oferirà una conferència a Barcelona, al fòrum d'opinió Barcelona Tribuna que patrocinen les grans firmes del lobby del Pont Aeri, on serà presentada pel propi Iceta. Un gest que a l'entorn de la presidenta es destaca com un aval implícit de la seva candidatura per part de la direcció del PSC.

Amb qui Díaz sí que compta sens dubte és amb la vella guàrdia del partit català. El poderós alcalde de Cornellà i número dos d'Ada Colau a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, és el principal suport de Susana Díaz a Catalunya. Amb ell, el secretari d'organització de la federació del Baix Llobregat, Joaquim Fernández, que a més coordina la campanya catalana de Díaz, o l'exministre Celestino Corbacho.

Però la de Triana no només estarà envoltada de catalans en la seva ruta catalana. Dilluns acudirà amb José Luís Rodríguez Zapatero i Eduardo Madina a una trobada amb els càrrecs del partit, i amb ells dos, de forta tirada a Catalunya, pensa fer diversos dels mítings amb els que recorrerà les quatre províncies.

L'esforç de Díaz a Catalunya és important ja que la catalana no només segueix sent una de les federacions més importants per nombre de militants –la quarta, amb 14.000–, sinó que les bases s'han mostrat molt favorables a Pedro Sánchez pel seu rebuig a la abstenció en la investidura de Rajoy. Tant és així que, des de la campanya de l'exsecretari general, veuen Catalunya com un de les places segures pel candidat, si no en avals sí en vots.

No obstant això, no cauran en l'error de descuidar-se. Aquest dissabte, amb l'inici de la recollida d'avals, Sánchez ha protagonitzat un míting en el qual s'ha reivindicat com el candidat de garantia contra la dreta i ha proposat una reforma constitucional que reconegui Catalunya com a nació, tot i que sense sobirania. En l'acte, al qual han acudit prop de 3.000 persones, ha estat acompanyat per l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, el de Viladecans, Carles Ruiz, a més de l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La de Santa Coloma és la principal valedora del secretari general caigut, com a representant de la branca més esquerrana del partit.

En una campanya de primàries que vol basar en l'eix entre el no i l'abstenció a Rajoy, Sánchez s'envoltarà dels sectors més joves i que podrien sentir-se més atrets pels comuns de Colau, com la pròpia Parlon o el seu soci a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat que votarà per ell.

Entre els grans blocs que dibuixen el pedrismo i el susanismo, l'exlehendakari López emergeix a Catalunya amb no tants suports, però sí de pes. El seu cicerone és Joan Francesc Marco, exdirector general del Liceu i actual secretari de Cultura del PSC, però on López té el seu principal suport és a l'alcaldessa Núria Marín, de l'Hospitalet, la ciutat catalana més gran controlada pel socialisme.

De López, Marín destaca que és el candidat per "cosir" el partit. Aquesta és la carta de presentació amb la qual el basc arriba a Catalunya, on la direcció socialista ha dissenyat una distribució estratègica dels seus suports per minimitzar les possibilitats que els llaços amb el PSOE es ressenteixin després de les primàries. L'objectiu és que, guanyi qui guanyi, l'"accident" no es torni a produir. Qüestió de supervivència.