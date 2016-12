Registrats 22 casos de violència institucional a presons i comissaries gràcies a un nou protocol

Amb l'objectiu d'eradicar els casos de violència institucional a les comissaries, les presons, els centres d'internament d'estrangers (CIE) o centres de menors a Catalunya, s'ha posat en marxa un sistema d'alerta, registre i comunicació de les vulneracions de drets provinents de funcionaris públics. El Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional (SIRECOVI) és un protocol per a víctimes, familiars d'aquestes, advocats o organitzacions socials. En aquest 2016, el sistema suma, de moment, 22 casos registrats.

Els 22 registres, il·lustrats a un mapa amb les situacions de vulneració, són del 2016 en la seva majoria, tot i que alguns corresponen a anys anteriors. Dels casos enregistrats, cinc provenen de centres penitenciaris, tres de diferents situacions a la via publica, un del CIE de la Zona Franca de Barcelona, un d'una comissaria, un d'un domicili particular i un altre d'un centre mèdic.

La titularitat d'aquest protocol –s'ha presentat aquest dimecres, tot i que opera des del març d'aquest any– és de la Universitat de Barcelona i de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans (OSPDH), que l'ha desenvolupat; la quarta tinença d'alcaldia, la de Drets Humans i Transparència, de l'Ajuntament de Barcelona també ha mostrat el seu suport a la iniciativa. El SIRECOVI neix també amb un conveni, signat al juliol, amb el consell de l'Advocació de Catalunya.

Segons han explicat en compareixença els creadors del sistema, la comunicació que rebrà l'Observatori podrà provenir de la mateixa víctima, dels seus familiars o amics, així com d'advocats o organitzacions per a la defensa dels drets humans: s'han generat models (formularis) diversos per a denunciar aquestes violències.

El procediment, segons ha explicat L'OSPDH, serà el següent: un cop verificat el formulari en qüestió –i després de rebre el consentiment de la víctima– s'enregistra el cas i s'alerta diverses institucions públiques sobre el cas de vulneració. El Síndic de Greuges, els jutjats de vigilància o la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, així com organitzacions internacionals com Amnistia Internacional, rebran aquesta alerta. "El que més interessa no és esclarir el fet sinó crear un mecanisme de protecció a la víctima", han destacat fonts de l'OSPDH aquest dimecres.

El SIRECOVI, doncs, "no serà un mecanisme processal" –segons han relatat els impulsors– però sí que posarà en funcionament la maquinària de resposta mediàtica i legal sobre possibles casos de vulneració de drets per part d'institucions.

Amb l'objectiu de conscienciar també els professionals del dret, s'impartiran tallers de formació i publicitat als col·legis d'advocats de Catalunya. Aquests mateixos professionals que rebran formació han valorat com a "molt bona" la iniciativa, ja que consideren que la violència institucional és "contrària a dret".