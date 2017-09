Alcaldes toledanos del PP siguen utilizando Catalunya para atacar al vicepresidente Molina

Una veintena de alcaldes se ha reunido a las puertas del Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, para presentar un escrito conjunto en el que piden la dimisión del vicepresidente segundo, José García Molina, de Podemos, por haber acudido a Catalunya a reunirse con Oriol Junqueras y Ada Colau. Los 'populares' mantienen así el discurso que iniciaron hace unas semanas contra García Molina debido a la posición de la formación morada en torno al proceso por el referéndum del 1-O.

El alcalde de Mora y secretario general del PP toledano, Emilio Bravo, ha ejercido de portavoz de todos ellos. Básicamente, ha repetido las críticas tanto al vicepresidente segundo por haber acudido a esos encuentros, como al presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page por "estar consintiéndolo".

"En nuestra tierra decimos que con una hija no se pueden tener dos yernos, y Page está callado y consintiendo que su vicepresidente de haya reunido con Colau y Junqueras, dando la imagen de algo que no somos los castellano-manchegos, que nos sentimos muy orgullosos de ser españoles", subraya.

Pese a las afirmaciones del propio Molina afirmando que acudió a estos encuentros como miembro de Podemos, el dirigente 'popular' ha manifestado que acudió como vicepresidente, mientras que "Page sigue sin decir nada, ocultando la cabeza debajo de una estelada". Según ha dicho, aunque el escrito lo han rubricado estos alcaldes, lo importante es que son muchos los ciudadanos que lo "firmarían" porque están "avergonzados de la imagen que estamos dando". "Todo porque Page no quiere bajarse del coche oficial al que se subió desde que acabó la carrera".

Sin respuestas

El alcalde de Mora ha concluido afirmando que a Podemos "no le importa nuestra nación" y al presidente castellano-manchego "le importan muy poco los ciudadanos de esta comunidad" cuando "no da ninguna respuesta a esta situación".

Posteriormente, el propio García Molina ha insistido en que su viaje a Barcelona fue "una cuestión personal y de entendimiento mutuo" entre fuerzas políticas. "No iba en representación de Castilla-La Mancha sino como persona preocupada por la situación", ha recalcado. "Si creemos en el diálogo, iremos donde haga falta".

Además, sobre el debate solicitado al secretario general del PP, Vicente Tirado, ha dicho no haber recibido ninguna contestación aunque dice no estar extrañado porque se trata de un partido "que no tiene proyecto y que además es el único imputado directamente por corrupción".