Molina (Podemos) se reúne con Junqueras para instar al "diálogo desde la diferencia"

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha mantenido este viernes un encuentro con el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, en el que ambos, ante los medios de comunicación, han mantenido una conversación en catalán. Hay que recordar de el también vicepresidente segundo de la región nació en Barcelona.

El encuentro ha servido para escenificar el diálogo frente a otras posiciones en lo que tiene que ver con el referéndum, tal y como dejaba claro el secretario general de la formación morada en Castilla-La Mancha en declaraciones a los medios tras la reunión. “En una situación como esta, lo primero que tenemos que hacer es defender la democracia y eso empieza por gestos quizá tan pequeños pero tan significativos como este, dialogar, incluso desde la diferencia para intentar encontrar puntos en común”, decía.

El vicepresidente segundo de la Junta de Castilla-La Mancha y líder de Podemos la región ha condenado "la vía intervencionista y represiva emprendida por el Gobierno del PP contra Cataluña" y se ha mostrado partidario del "derecho a decidir" de los catalanes.

"Vivimos un tiempo intenso y de gran complejidad política", ha reconocido en una rueda de prensa García Molina, en relación con los acontecimientos que tienen lugar en Cataluña tras la convocatoria del referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. García Molina se ha mostrado muy rotundo al afirmar: "No podemos defender ni excusar de ninguna forma la vía intervencionista y represiva emprendida por el Gobierno del PP contra Cataluña".

"No puedo entender -ha dicho- que en 2017 se detenga a altos cargos de un gobierno democrático, que se registren medios de comunicación y que haya una política absolutamente intervencionista en lugar de sentarse a negociar e intentar solucionar un conflicto que, a todas luces, es político, pese a que el PP intente judicializar todo aquello que no puede controlar".

El líder regional de Podemos ha recordado a Junqueras que, si bien él es partidario del derecho a decidir, "no soy independentista, no deseo la independencia de Cataluña y me encantaría que hubiera fórmulas negociadas que permitan ampliar el derecho a decidir pero que también nos permitan estar juntos".

Mientras, Oriol Junqueras (ERC) manifestaba que "respecto a Catalunya, respecto a España, representamos posiciones claramente diferenciadas. También compartimos el compromiso con respecto a la democracia y con la defensa de los derechos civiles”.

Un encuentro del que se ha hecho eco el Govern de Catalunya a través de sus redes sociales citando a García Molina como secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha y como "vicepresidente económico" regional.

El tuit del Govern de Catalunya que 'nombra' a García Molina como 'vicepresidente económico' de Castilla-La Mancha

La reunión se vio aplazada durante algunas horas

A las 15.30 horas un comunicado de la Consejería de Economía y Hacienda catalana aplazaba “sin fecha” la reunión entre ambos. Un encuentro que en la web del Ejecutivo catalán se anunciaba como reunión de homólogos (vicepresidentes autonómicos), pese al desmentido de José García Molina quien aclaró horas antes que la reunión, en su caso, se producía como “persona política” y no como vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El departamento de Junqueras justificaba el aplazamiento debido a que su titular se encontraba “a la espera “de que se produjese la liberación de Lluís Salvadó y de Josep Maria Jové”, dos de los altos cargos retenidos en las últimas horas en el operativo de la Guardia Civil en Barcelona para impedir el referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Al conocerse la convocatoria de este encuentro desde el Gobierno de Emiliano García-Page se pidió a José García Molina que acudiese al encuentro como líder regional de la formación morada y no en su calidad de vicepresidente segundo de la Junta, con la advertencia de que si hacía declaraciones representando a la Junta castellano-manchega sería "desautorizado".

Podemos había convocado a los medios de comunicación explicando que el objetivo del encuentro era "expresar y manifestar la voluntad de sendos gobiernos en la defensa de la democracia, las libertades y la búsqueda de diálogo”. Después, García Molina rectificaba.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, también dejaba claro que “en ningún caso habla en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha" para dejar claro el apoyo del Ejecutivo castellano-manchego al Gobierno de España "en un asunto tan delicado y complicado", refiriéndose al referéndum previsto en Catalunya.

El PP pidió el cese "fulminante" de Molina

Mientras, desde el PP, y pese a la aclaración que hacían tanto desde el PSOE como desde Podemos, la vicesecretaria de comunicación del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, se ha apresurado a pedir a García-Page que cese "de manera fulminante" a su vicepresidente segundo. En declaraciones a la Cadena Ser, ha afirmado que "es humillante y una traición a todos los castellano-manchegos" que vaya para demostrarle su apoyo a la independencia y al referéndum".

Reunión con Ada Colau

Al margen del encuentro mantenido este viernes con el vicepresidente del Govern de Catalunya, José García Molina mantendrá el sábado un encuentro con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La cita tendrá lugar en el Ayuntamiento de la ciudad condal por la mañana.