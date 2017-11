Giba nunca solicitó financiación al Gobierno central para instalarse en Almansa

El Gobierno de España "no recibió ninguna solicitud" de la multinacional suiza Giba para "financiar proyectos industriales de Castilla-La Mancha con cargo al Programa de Apoyo a la Inversión Industrial". Esta única frase es la respuesta que ha recibido el diputado de Unidos Podemos por Valencia Ricardo Sixto a la triple pregunta que el pasado mes de julio trasladó al Congreso de los Diputados acerca de Giba y su paso por la localidad albaceteña de Almansa.

El diputado se interesaba, en esta pregunta dividida en tres partes, por la información que pudiera tener el Ejecutivo nacional del “frustrado proyecto de la multinacional” para instalarse en Almansa y allí fabricar un coche deportivo. La pregunta se sustenta en que fue un ministro de Rajoy en la pasada legislatura, José Manuel Soria, quien participó en el I Encuentro de Empresas de Automoción que se hizo 'ex profeso' para que la multinacional se presentara en sociedad.

A pesar de la presencia de Soria, en aquel entonces al frente del Ministerio de Industria, en este encuentro donde se mostró la intención de Giba Holding de instalarse en Almansa, la empresa nunca solicitó ayudas para hacerlo.

Ahora, con esta respuesta en la mano, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Albacete, Cristian Ibáñez, también concejal en el Ayuntamiento de Almansa, asegura que se les da la razón y ese “fue un acto de campaña electoral”.

No hay que olvidar que el evento, este I Encuentro de Empresas de Automoción al que acudió el ministro Soria, se celebró poco antes de las elecciones al Parlamento Europeo. “Se presentó en presencia de muchos empresarios locales y de la región, el coche de Giba y a la empresa”, añade Ibáñez. En el evento se presentó el vehículo de Giba, el modelo Jacaré, que tal y como avanzaba ya aquel 23 de mayo de 2014 el alcalde de la ciudad, Francisco Núñez, “la multinacional Giba Holding fabricará en esta ciudad”.

La historia de Giba en Almansa

Es en el año 2013 cuando los almanseños oyen por primera vez la afirmación de que Giba Holding, una multinacional suiza, se va a instalar en la localidad. Es el propio alcalde, Francisco Núñez, quien lo anunciaba, además de asegurar que la instalación de la empresa generaría más de 3.000 puestos de trabajo.

El lugar donde se instalaría sería la nave de Intermarché, lugar donde se desarrolló ese I Encuentro de Empresas de Automoción al que asistió el ministro Soria y María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha, que pasaría a ser una planta de producción automovilística, que ya tenía encargados los 5.000 primeros ‘buggies’.

En 2015, apenas unas semanas antes de las elecciones municipales y autonómicas se realizaron entrevistas de trabajo a cientos de personas que nunca consiguieron ese empleo porque la empresa no se llegó a instalar en Almansa. Esto se tomó como un acto electoral por parte de la oposición tanto en el municipio como en el resto del territorio regional.

Tras las elecciones y con el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha que pasó a presidir Emiliano García Page, la Junta aseguró que la empresa no aportaba la documentación necesaria para estudiar la viabilidad del proyecto. Meses después, la empresa desistió. Ahora el Ejecutivo central asegura que la empresa no solicitó subvención alguna para su instalación en Castilla-La Mancha en todo el tiempo que se estuvo barajando esta posibilidad.

Facturas por la selección de personal

De momento el Grupo Municipal Izquierda Unida- Los Verdes de Almansa ha encontrado tres facturas del Consistorio en gastos generados de la selección de personal. El portavoz, Cristian Ibáñez, solicitó por escrito al equipo de Gobierno que se les proporcionara un dossier “con todo lo que se llevó a cabo con Giba”. Esta documentación no ha llegado y por ello el grupo municipal, por segunda vez, recurre a los tribunales para pedir, por vía judicial, una documentación a la que tienen derecho de acceso.

“Hasta en tres ocasiones se lo hemos solicitado por escrito al Ayuntamiento”, explica el concejal, quien asegura que no han recibido respuesta alguna, “con lo que al no contestar se entiende que a los cinco días nos facilitan la documentación”, pero esto no ha sucedido. “Ya nos lo han admitido a trámite el contencioso administrativo”, asegura Cristian Ibáñez.

Por el momento el Ayuntamiento de Almansa ha sido condenado ya dos veces por negar “vulnerar” derechos a los concejales de la oposición negándose a facilitarles información.