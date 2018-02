El Gobierno de Page desgrana decenas de recortes de Cospedal frente a su “amnesia”

Siguen las reacciones de todo tipo en Castilla-La Mancha a las declaraciones de María Dolores de Cospedal negando que hubiera realizado recortes en esta región durante su legislatura como presidenta. El Consejo de Gobierno regional ha querido pronunciarse al respecto enumerando hasta 130 medidas del Ejecutivo anterior que supusieron meter la ‘tijera’ a otras tantas políticas públicas en la región. Con ello ha querido también condenar esas afirmaciones por “vergonzosas, lamentables y sonrojantes”. “Castilla-La Mancha fue el laboratorio de los recortes del Gobierno de Rajoy, el tubo de ensayo de lo que después pasó en toda España”, ha destacado el portavoz de la Junta, Nacho Hernando.

Así, ha afirmado que basta con “remitirse a las hemerotecas para encontrar una infinidad de ejemplos objetivos y objetivables” que rebaten esas declaraciones y demuestran la “amnesia” de la expresidenta, actual ministra de Defensa. “No sabemos a qué se debe esa repentina amnesia y necesitaríamos toda una semana para desgranar todo lo que hizo”, ha destacado, pasando posteriormente a detallar algunos de estos datos, los que más consecuencias tuvieron en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras durante la legislatura 2011-2015.

En el sector de economía, empresas y empleo, ha recordado la supresión del Servicio regional de Empleo (SEPECAM), el despido de 200 orientadores de las oficinas de empleo y la no aprobación de ningún Plan de Empleo en cuatro años, subiendo las cifras del paro hasta las 317.800 personas en 2013. Tampoco se ejecutó el Programa Operativo de Empleo Juvenil, “se dejó en la estacada” a 5.100 trabajadores de la dependencia, y se redujo el presupuesto destinado a la prevención de riesgos laborales de 12 millones de euros a un millón de euros.

Dicho esto, también se ha referido a la bajada del 3% en la nómina de los empleados públicos de la región, la denominada ‘Tasa Cospedal’, se incrementó la jornada de los empleados públicos de 35 a 37,5 horas, se suprimió la prestación de la incapacidad temporal, se despidió a cientos de interinos de manera ilegal, que han sido readmitidos posteriormente por el Gobierno de García-Page, y se aprobó plan para reducir a la mitad los trabajadores del parque móvil de la Junta, que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).

Concentración de los interinos despedidos por el Gobierno de Cospedal

En el ámbito sanitario, el Gobierno regional actual calcula que el Ejecutivo de Cospedal despidió a 3.000 profesionales, y se elaboraron las ‘plantillas horizonte’, instrumento que fijaba el número óptimo total de plazas del SESCAM en 20.037. Es decir, 5.752 plazas menos que en el año 2011. Además, no se sacó ninguna Oferta Pública de Empleo en Sanidad en los cuatro años de legislatura. Asimismo, según el portavoz, desde el 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2015 no consta ninguna autorización de sustitución de larga duración: “todo se realizaba con contratos precarios”. A esto ha añadido la paralización de la construcción de los hospitales cuyas obras ya estaban en marcha como los de Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca. Otro recorte en este área fue el copago a los pensionistas (ya anulado) y el cierre de 668 camas en los hospitales de la comunidad autónoma.

En torno a materias de bienestar social, Nacho Hernando ha precisado que se rebajó en más de 10.000 el número de las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar y se revisó de oficio a más de 5.000 personas para eliminarles las prestaciones por Dependencia, rebajársela e incluso dejarles sin grado. En total, la rebaja del presupuesto general de Dependencia pasó de 500 millones en 2011 a 372 millones en 2015.

También se redujo “a la mitad” la Ayuda a Domicilio, se despidió a decenas de profesionales de los equipos de Dependencia de las direcciones provinciales, se recortó el presupuesto de Telasistencia de 7 millones de euros anuales a 5,6 y se redujo en 100 millones la partida destinada a residencias de mayores, provocando una reducción del 10 por ciento en las plazas.

En Educación, el portavoz se ha referido a los más de 5.000 interinos despedidos, al cierre de más de 70 escuelas rurales y a la eliminación de los apoyos a las unidades de Infantil, afectando a más de 900 especialistas, además de otros en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. A este respecto, ha explicado que ya se han recuperado prácticamente todos los apoyos de Infantil y que el resto se hará antes de que finalice la legislatura.

Manifestación de trabajadores del parque móvil de la Junta

Del mismo modo, ha recordado la desaparición de las ayudas a la adquisición de material escolar y de las becas de comedor, “en el momento más doloroso de la crisis” y la paralización de 100 obras educativas en ejecución o en licitación, además de la falta de inversión en el mantenimiento de las ya existentes.

En el ámbito universitario, la subvención nominativa de la UCLM pasó de 165 millones de euros a 98 millones, y la de Alcalá de Henares de 9,1 a 5,8 millones. De hecho, ha remarcado, “Cospedal fue la campeona de los recortes en enseñanza universitaria a nivel nacional”, tal y como reflejó el Observatorio del Sistema Universitario. En el caso de la UCLM, el “tijeretazo” supuso un plan de ajuste que implicó el despido de unos 300 profesores y la expulsión “indirecta” de casi 1.000 investigadores.

El portavoz ha afirmado que los recortes no sólo tuvieron repercusiones en los servicios públicos prestados ya que la paralización de numerosas infraestructuras que ya se encontraban en marcha provocó “recortes en diferido” que a día de hoy siguen acarreando “indemnizaciones millonarias” al Gobierno regional. Así, se recortó en más de 100 millones en carreteras, pasando de 189 millones a 83,5, y se paralizaron 157 depuradoras que han supuesto una pérdida de 68 millones de euros. De hecho, se recortó “más de la mitad” el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha añadido.

“Por recortar en materia de agua, Cospedal recortó hasta en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha con cero recursos a los trasvases aprobados desde el Tajo al Segura y recortando en dignidad como región firmando el infame memorándum del agua”, ha enfatizado.

Transporte, igualdad de género y provincias

En transporte, ha recordado que se eliminó el descuento joven y para mayores, que el Ejecutivo de García-Page ya está recuperando, y se dejaron de invertir más de ocho millones de euros “en políticas que daban servicio todos los días a miles de ciudadanos”, disminuyendo la oferta de frecuencias horarias en servicios como Ciudad Directo o Astra.

En medidas a favor de la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista, el portavoz ha rememorado los recortes en el presupuesto de los Centros de la Mujer, con la supresión de algunos convenios para el mantenimiento de estos recursos y de las casas de acogida para mujeres maltratadas y la desaparición de la ayuda de 400 euros a las viudas de la región.

Por provincias, “todas tienen motivos para recordar los recortes”, ya que ninguna de ellas quedó exenta del cierre de colegios rurales y de las urgencias nocturnas en numerosos municipios. Cuenca fue, sin embargo, la más afectada por el cierre de centros educativos y sólo en esta provincia el sector público regional perdió 1.300 empleados, lo que tuvo un importante impacto económico en ella y, especialmente, en la capital.

“Todo esto solo es un pequeño fragmento”, ha concluido el portavoz, retando al PP castellano-manchego a que solicite un debate general en las Cortes regionales para que intenten explicarlo. “Muchos de esos recortes no fueron por necesidad sino por convicción y falta de empatía y de pertenencia a la región. Y por eso le exigimos que no insulte a la inteligencia negando lo que tanto sufrimos (…) No hay límites a su prepotencia y su cinismo ni cuando estuvo en el Gobierno ni a día hoy”.