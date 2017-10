Monbús cesará el servicio de transporte en 50 municipios de la región en cuestión de días

Monbús cumplirá sus "amenazas" y dejará de dar servicio de transporte a medio centenar de municipios de Castilla-La Mancha este próximo mes de noviembre que comienza en apenas unos días. Así lo ha asegurado el Director General de Carreteras y Transportes, David Merino, que explica que "estamos en una situación crítica" ya que ese cese del servicio puede llegar en cuestión de días.

Según Merino, el Ministerio de Fomento, a quien corresponde la competencia del servicio ya que une dos Comunidades Autónomas, "nos acaba de comunicar que va a dejar de dar el servicio". Esta comunicación se recibió el pasado 4 de octubre y ha sido ratificada la semana pasada y en la que se anuncia que la empresa Monbús deja de prestar los servicios internos de la región "a partir del 1 de noviembre".

Este corte de servicio por parte de Monbús afecta a las líneas VAC 114, que comunica el sur de la provincia de Cuenca y las comarcas de La Mancha y La Manchuela con la capital conquense, Alcázar de San Juan y Valencia, y la VAC 212, que afecta a 16 municipios de la provincia de Albacete.

La Junta se hará cargo

Ante esta situación, que afectará a 50 municipios de toda la Castilla-La Mancha, y después de que el Ministerio de Fomento haya trasladado a la Junta que no obligará a la empresa Monbús a que siga cubriendo estas rutas de transporte, será el gobierno regional quien cubra el servicio. "Hemos tomado la decisión de salir al rescate", explica el director general de Transportes, que asegura que se suplirá a la empresa Monbús a través de las concesiones de la Junta con lo que se garantiza que los pueblos afectados tengan servicio de autobús. "

Estamos trabajando a marchas forzadas para poder llegar a primeros de noviembre a dar una solución", cuenta David Merino que añade, "entendemos que cubriremos el 100 por 100 de los municipios".

Por el momento, desde la Dirección General de Transportes se desconoce si los ayuntamientos afectados son conocedores de la situación ya que es el Ministerio de Fomento quien debería trasladárselo. Este jueves por la tarde, municipios como Mota del Cuervo o Belmonte, en la provincia de Cuenca, no habían recibido notificación alguna ni por parte del Ministerio ni de la empresa Monbús. Así lo aseguraba a esta redacción el coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Albacete, Jacobo Medianero.

Tampoco tienen notificación del Ministerio ni de la empresa Monbús en el municipo de El Ballestero, en la provincia de Albacete, desde nos aseguran que en las anteriores ocasiones fue la propia empresa concesionaria la que les comunicó por escrito la intención de cesar en la actividad. "He consultado y me aseguran que a día de hoy no nos ha llegado nada", explica el anterior alcalde, Daniel Martínez.

Concesiones caducadas

La decisión de Monbús no es nueva. La empresa lleva meses comunicando a los ayuntamientos de las VAC114 y la VAC212 que quiere reducir los servicios, es decir, quitar líneas de autobús, a cuenta de que no le son rentables. "En el mes de mayo planteban una renuncia al Ministerio de Fomento, una supresión de servicios, que decía que a partir del 15 de mayo iba a dejar de dar servicio", recuerda Merino que aegura que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha intentado mediar para mantener el servicio después de "varias amenazas" en los meses de junio, julio y agosto.

Las concesiones de las líneas de autobús que gestiona Monbús, y de la que se hará cargo la Junta a partir del próximo mes, están caducas o anuladas desde 2013, y se esperaba que el Ministerio volviera adjudicar la concesión, que estaba prevista para este mes de octubre.

En el caso de la provincia de Albacete, serán 16 los municipios afectados directamente por la reducción de servicio de autobús de la VAC 212. Se trata de municipios pequeños, con población altamente envejecida que necesitan esos servicios bien para comunicar con la capital o para acercar a los vecinos a otros municipios donde hay hospitales.