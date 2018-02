Cuando la música une a las personas

La música es capaz de grandes cosas. Por ejemplo, tiene el poder de unir a las personas para luchar por causas justas, por derechos sociales o contra la violación de los derechos humanos. Ya lo demostró ' Miguelturra rompiendo el silencio'. Pero no es el único municipio de Castilla-La Mancha donde ha ocurrido este “milagro laico”.

En Ribatajada acaban de presentar la octava edición del Festival Marca Propia, donde el dinero de la barra se utilizará para reinvertirlo en “obras benéficas” en el municipio. También habrá un punto de recogida de comida para el Banco de Alimentos.

Es una fórmula parecida a la que utilizarán en el Winter Festival de Puertollano, donde, además de disfrutar de grupos como The Buyakers, Burning o la Orquesta Mondragón, también se podrá colaborar con la iniciativa “Ningún niño sin lápiz”, que busca recaudar material escolar para las escuelas públicas de la ciudad minera.

Todo esto ocurre porque la comunidad musical de Castilla-La Mancha no vive aislada en castillos de cristal, ajenos a los problemas sociales o ambientales que viven cada día los habitantes de esta comunidad. Kike Calzada no es una excepción. En ésta entrevista en podcast, el cantautor toledano explica que su próxima serie de videoclips, cantando en acústico canciones de su último disco, Coloreados, se grabará “on the river side”, para concienciar sobre la contaminación en el río Tajo. Puedes escucharle pinchando play en el siguiente reproductor:

Y, volviendo a hablar de festivales, el Festival de los Sentidos de La Roda ha tenido una semana muy intensa de nuevas confirmaciones para su próxima edición, en la que el precio del abono ha subido a 30,5 euros esta semana. The Noises, Was, Polock y la compañía de teatro y música albaceteña La Chica Charcos & the Katiuskas Band se han sumado a un cartel en el que ya estaba otra artista albaceteña: Rozalén, que actúa éste sábado en Gijón.

Flamenco, jazz, rock and roll y charangas

La agenda de esta semana vuelve a estar cargada de conciertos en Castilla-La Mancha, (¡para que luego digan que aquí nunca pasa nada!) por no mencionar a los artistas de la región que actúan en otras comunidades, como la ya mencionada Rozalén o el también albaceteño Honky Tonky Sánchez en Murcia. Las opciones son numerosas: Flamenco en Tomelloso, Jazz en Albacete, rock urbano en Toledo y Las Pedroñeras, rockabilly en Mota del Cuervo o heavy-metal en Ciudad Real. Además, e l carnaval se adelanta en Guadalajara con un concierto de charangas.

Pero la lista no acaba aquí. Hay muchas más opciones. En la agenda de conciertos de Compact Cheese están todas las ofertas de esta semana para disfrutar de la música en directo. Ahora toca elegir a cuál acudir y disfrutar de los artistas de la región con una buena tapa de queso manchego.