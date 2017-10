La app que valora si gozas de buena salud financiera

¿Cómo es posible que mi dinero se haya ‘evaporado’ este mes tan rápido? ¿En qué me he gastado la mitad del sueldo? Probablemente estas preguntas te hayan asaltado la mente más de una vez y, lo que es peor, no hayas sabido darles respuesta.

Consciente de esta problemática, BBVA ha lanzado una herramienta que permite a sus clientes conocer si están gestionando bien su economía doméstica. Se trata de BBVA Bconomy, una nueva funcionalidad ya disponible dentro de la app y la web de la entidad que mide la evolución de los ingresos y gastos mensuales, el nivel de ahorro y endeudamiento y califica con una nota media la salud financiera de los usuarios, avisándoles de ese modo dónde y cómo hacer modificaciones para optimizar recursos.

“El dinero es el principal motivo de estrés para las personas y con BBVA Bconomy queremos ayudar a reducirlo”, explica el director de Transformación Digital de BBVA España, Gonzalo Rodríguez. La puntuación de la herramienta va de 0 y 100 puntos y tiene en cuenta cuatro variables: el ahorro mensual, la libertad económica, el gasto destinado a la vivienda y gastos por préstamos o pagos aplazados en tarjeta. La puntuación en cada una de estas variables se obtiene con el análisis de los ingresos y gastos mensuales y los gastos en vivienda y deuda.

Cada una de las cuatro categorías supone el 25% del total de la puntuación. Es posible tener una peor evolución en una o más variables, pero presentar un excelente comportamiento en otras, compensando de esta manera el resultado final, que es una media de las cuatro. Por debajo del 50% las cuentas no gozan de buena salud y por tanto se considera que se está gastando más de lo que se ingresa.

La herramienta también ofrece la posibilidad de presentar un plan de acción con medidas personalizadas que puede ayudar a mejorar en cada una de las categorías. Por ejemplo, si un usuario se encuentra por debajo del 20% de nivel de ahorro mensual recomendado tiene la opción de abrir presupuestos para controlar los gastos.

“El uso inteligente de los datos aporta personalización, relevancia y una mejora en la toma de decisiones. Queremos que los clientes entiendan y controlen mejor sus finanzas, de modo que estén más tranquilos a la vez que cumplen sus objetivos”, subraya la directora de Data y Open Innovation de BBVA, Elena Alfaro.

El banco, la primera entidad española que pone en marcha un servicio como este, también ofrece una comparativa sociodemográfica con otras personas del entorno de similares características (edad, sexo, horquilla salarial y código postal), una variable que sirve para averiguar si se está por encima o por debajo de la media de gasto y alienta a poner en marcha soluciones en el caso de despilfarrar demasiado (como buscar tarifas más económicas, por ejemplo).

BBVA Bconomy también pone a disposición de los clientes otras herramientas que posibilitan gestionar y controlar las finanzas, como es Mi día a día, Mis Presupuestos o Mis metas. Todas permiten desde aplicar categorías a determinados gastos y así tener un mayor control de los mismos, como puede ser ocio, belleza o moda hasta marcar un presupuesto para una determinada variable o crear una meta de ahorro.