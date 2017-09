Antonio Banderas será Picasso en una serie, pero no se rinde con Carlos Saura

Antonio Banderas será Pablo Picasso en la segunda temporada de la serie de televisión "Genius", una producción de National Geographic que estará dedicará al genial pintor de Málaga, sin que ello signifique que el malagueño renuncie a serlo en el proyecto cinematográfico de Carlos Saura.

De hecho, Banderas ha confirmado a Efe que mañana se reunirá en Madrid con el director maño para retomar su colaboración en el filme que Saura lleva años intentando sacar adelante sobre un momento muy preciso de la vida de Pablo Picasso, los 33 días que tardó en pintar el Guernica, un proyecto largamente acariciado por el actor.

"Tenemos que establecer una estrategia y tratar de llegar a un acuerdo, sobre todo de fechas", ha dicho el actor a Efe, en una entrevista realizada en Madrid donde hoy presentó la app para la red social de actores VIBUK a la que se incorpora como socio inversor.

"Para mí el proyecto de Picasso con Carlos Saura siempre ha sido el proyecto de Carlos; él tiene una idea muy diferente, más Saura que Picasso", y más centrada en la Guerra Civil española, ha dicho el actor.

En este mismo sentido, a finales de agosto, Carlos Saura mostró su optimismo por este proyecto: "Es una historia preciosa. Llevo años luchando con ella y siempre ha habido algún problema. Cuando podía Antonio, no estaba el dinero, o cuando estaba el dinero, no podía Antonio o no podía yo. Esa maldición la vamos a superar", dijo el director en la presentación del Ibiza Film Festival.

No es la primera vez que Banderas insiste, incluso años, para hacer un proyecto en el que cree; así, recuerda, le pasó con "Evita", una producción musical a la que estuvo "dando vueltas" cerca de nueve años y "al final fue un éxito".

De momento, ha explicado que el rodaje con National Geographic para la Fox abarcará los diez capítulos de la segunda temporada de "Genius", que dedicó la primera a Albert Einstein.

"Empezamos a rodar en noviembre y acabamos en marzo, con Ron Howard en la producción", ha indicado.

Banderas, que dentro de unos días recibirá el Premio Nacional de Cinematografía, ha adelantado que su próxima película como director no volverá a versionar novelas ya escritas, sino que aportará "ideas personales".

Ha asegurado que se encuentra muy bien de salud y que vive una vida "normal", que corre siete kilómetros todos los días y que no se siente "desposeído" de la fuerza que tenía antes de su crisis cardiaca, a la que ha quitado hierro: "No fue para tanto".

Eso sí, con su sentido del humor habitual, dijo que empezaba el día "rezando un padrenuestro...y luego me tomo la pastilla, claro", añadió provocando las risas del auditorio del Palacio de la Prensa que acogía la presentación de VIBUK.

El actor, que recogerá en el marco del próximo Festival de Cine de San Sebastián su Premio Nacional de Cinematografía, se mostró preocupado por la situación de desastre que vive Estados Unidos a causa del huracán Irma.

"Deseo que se recuperen pronto y sé que lo van a hacer; los americanos -reflexiona el español- son una sociedad que se recupera rápido, y espero que lo hagan sin cometer los errores del pasado, como les pasó con el Katrina".

"Aquello fue un desastre, no tanto por los efectos de la naturaleza sino por lo que vino después, que fue penoso desde un punto de vista racista", ha agregado.

Banderas, que nunca ha eludido una pregunta sobre política, colocado siempre a la izquierda del espectro político español, ha asegurado que ya no quiere "hablar de política" porque está "harto de la endogamia de los políticos y de que se piensen que sin ellos no sabemos vivir".

"Leer un libro o darse un paseo por la playa con tu hijo es mucho más importante que hablar de política, al menos para la gente normal", ha zanjado.