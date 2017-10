Chris Hemsworth, ante su Thor más granuja: "Estaba aburrido de mí mismo"

En "Thor: Ragnarok", el dios del trueno mantiene los mismos músculos de siempre, pero ahora, además, es un bromista de cuidado y no para de hacer reír al público. Así lo quiso Chris Hemsworth, quien reconoció, en una entrevista con Efe, que estaba "aburrido" de encarnar al superhéroe.

"Me sentía atascado. Todo resultaba demasiado familiar para mí. Estaba aburrido de mí mismo en el personaje", confesó el actor australiano, de 34 años, quien previamente había interpretado el personaje en "Thor" (2011), "Los vengadores" (2012), "Thor: El mundo oscuro" (2013) y "Los vengadores: La Edad de Ultron" (2015).

"Desde el principio dije a Marvel y al director (Taika Waititi) que quería darle un gran sentido del humor y una ligereza que no hubiéramos visto antes, así que dejamos a un lado todo lo que sabíamos de Thor y fue como interpretar un personaje completamente nuevo", manifestó Hemsworth.

En la cinta, Thor, encarcelado en una zona remota del Universo sin su poderoso martillo, debe regresar a su Asgard natal y detener el llamado"Ragnarok, la destrucción del planeta y el final de su civilización a manos de una todopoderosa amenaza, la despiadada Hela.

La historia contiene la acción y el espectáculo que se espera de una producción de Marvel, aunque esta vez se aleja de la seriedad de entregas anteriores y abraza un tono irónico y bromista más cercano al de "Guardianes de la galaxia".

"Para mí fue liberador", admitió Hemsworth. "Creo que en esta ocasión he logrado capturar la esencia del personaje. Siempre traté de conseguirlo, pero uno va creciendo como actor y eso es lo divertido, asumir más riesgos y poner el listón más alto", subrayó.

El actor, que en los últimos años ha apostado por intervenciones cómicas en "Vacation" (2015) y "Cazafantasmas" (2016), reconoció la influencia y el humor de Waititi (conocido por la serie de televisión "Flight of the Conchords" y el filme "Lo que hacemos en las sombra") en el tono de "Thor: Ragnarok".

"Fue genial poder recrear este mundo a través de su visión y su forma de trabajar. Le gusta improvisar y lanzarte sugerencias en mitad de la escena. Fue un proceso orgánico y divertido", apuntó.

Waititi, por su parte, recalcó el gran trabajo del director de fotografía, el español Javier Aguirresarobe.

"Queríamos hacer una película muy colorida. Nos queríamos distanciar de las cintas aburridas y tristes que proliferan hoy en día, y hemos hecho un filme atrevido, vibrante y valiente, como las viñetas de un cómic", sostuvo el cineasta neozelandés.

El humor no sólo recae sobre los fornidos hombros de Hemsworth, sino que lo comparten personajes como Hulk (Mark Ruffalo), Loki (Tom Hiddleston), el excéntrico Grandmaster (Jeff Goldblum), la villana Hela (Cate Blanchett) o la guerrera Valkyrie (Tessa Thompson).

"Me lo he pasado en grande", afirmó Goldblum. "Nunca había hecho una película de superhéroes y Marvel sabe construir historias épicas pero con sustancia. Fue una experiencia preciosa y me dejaron mucha libertad", confesó el actor, que se pone en la piel del gobernador de Sakaar, un planeta remoto erigido sobre el caos y donde se lleva a cabo una feroz competición de gladiadores.

Blanchett, por su parte, encarna a la diosa de la muerte, un personaje íntimamente ligado a Thor, mientras que Thompson da vida a una cazarrecompensas implacable que recuerda por momentos a Han Solo.

"Las dos aportan un humor extravagante que la película necesitaba y encontraron el punto exacto entre la comedia loca y una problemática muy real y cercana. Sacaron cosas de mí por las que les estoy muy agradecido", sostuvo Hemsworth, que sigue disfrutando del proceso que le lleva a lucir ese esplendoroso físico en cada cinta de Marvel.

"Se me hace ahora más duro por mis hijos, que me hacen dormir menos", reconoció en alusión a India Rose y los mellizos Tristan y Sasha, fruto de su matrimonio con la actriz española Elsa Pataky.

"El reto es encontrar el tiempo, pero el cuerpo se acostumbra y recuerda el trabajo previo, así que se vuelve más fácil. Además, es un programa que me sé de memoria y que disfruto. Me gusta estar en forma y trabajar con mi entrenador y mi nutricionista", finalizó.

"Thor: Ragnarok" se estrena el próximo viernes en España y el 3 de noviembre en EEUU.

Antonio Martín Guirado