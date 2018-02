DuVernay: "No vemos cintas de fantasía a través de los ojos de una directora"

Ava DuVernay, uno de los rostros que abanderan la apuesta por la diversidad en Hollywood, cree que su nuevo trabajo, "A Wrinkle in Time" ("Un pliegue en el tiempo"), "rompe moldes en la industria" porque el público no está acostumbrado a ver obras de fantasía "a través de los ojos de una directora", según dijo a Efe.

Nominada a un Óscar por el documental "13th" y candidata al Globo de Oro a la mejor dirección por "Selma", DuVernay da un paso adelante en su carrera haciéndose cargo de esta superproducción de Disney protagonizada por Oprah Winfrey y Reese Witherspoon.

"Creo que hemos hecho algo visualmente único y singular", concedió la cineasta, de 45 años.

"Es algo que no se ha hecho antes, en el sentido de que no vemos películas de fantasía a través de los ojos de una mujer directora. Aquí apostamos por la feminización de la fantasía: hay muchas mujeres alrededor de la protagonista, una chica negra adolescente, que no es nada habitual", manifestó.

El filme, de estreno el 9 de marzo en EE.UU. y España, está basado en la novela superventas de Madeleine L'Engle, publicada en 1962 con el mismo título.

"Este es un proyecto que rompe moldes, tal y como lo hizo el libro en su momento", apuntó la realizadora sobre esa historia en la que una adolescente recorre el universo en busca de su padre, un extraordinario físico que descubre un pliegue en el espacio-tiempo a través del cual el viaje intergaláctico es posible.

En su misión contará con la ayuda de tres seres fantásticos venidos de otros planetas e interpretados por Winfrey, Witherspoon y Mindy Kaling, todas ellas luciendo un vistoso vestuario creado por el español Paco Delgado.

DuVernay, que trabajó durante años en Hollywood como experta en mercadotecnia y en distribución, se ha dado a conocer en los últimos años por su cine comprometido y su activismo político, así que no sorprende que en su primera incursión en las grandes ligas haya decidido apostar por la inclusión en el reparto del filme.

Chris Pine, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis y la joven Storm Reid completan el elenco de la obra, que cuenta con un guion de Jennifer Lee, ganadora del Óscar por "Frozen".

"Sí, es muy diferente a lo que había hecho antes, así que espero haber hecho un buen trabajo. En realidad, nunca sabes a ciencia cierta si estarás a la altura hasta que te lanzas a hacerlo", declaró.

"Tuve que pensar fuera de lo común y ponerme en una situación nueva; eso me atraía bastante. Mis cineastas favoritos como Steven Spielberg o Spike Lee no se mantienen en el mismo género, sino que saltan de la comedia al drama y a la fantasía. Son narradores, y yo quiero ser así. Disney me ofreció esta oportunidad y no lo dudé", apuntó.

A la directora le atrajo especialmente la oportunidad de contar el viaje de Meg, la niña protagonista, que debe superar sus imperfecciones e inseguridades a pesar de las trabas que encuentra en el camino, ya sean los malos tratos que recibe en el instituto por parte de sus compañeras o la ausencia de su padre.

"Todos tenemos problemas de confianza y queremos tirar la toalla en algún momento. ¿Quién no ha dicho alguna vez que no quiere luchar más? Por eso es importante ejercitar tu confianza, tu determinación y tu deseo. Yo lo hago cada día", valoró la realizadora.

DuVernay es la personificación del cambio en Hollywood, una industria que está apostando cada vez más por las mujeres y la diversidad. ¿Por qué ahora y no en el pasado?

"Es producto de cierta alquimia. Por desgracia muchos de estos cambios se dan tras tragedias. En este caso, tras movimientos como el 'Black Lives Matter' (violencia policial), 'Me Too' o 'Time's Up' (contra el acoso sexual). Estamos viendo reacciones a realidades muy tristes", reflexionó.

"Pero al menos todo eso está creando un tierra fértil de donde están naciendo cosas muy buenas. Y ahí estamos ahora mismo", finalizó la cineasta.

Antonio Martín Guirado