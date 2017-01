Fallece el escritor británico John Berger

El escritor, poeta, pintor y crítico de arte británico John Berger ha fallecido a los 90 años en su residencia de la Bretaña francesa, según ha informado la editorial Alfaguara.

Berger (Londres, 1926) fue uno de los pensadores británicos más influyentes de los últimos 50 años. Entre sus seguidores se citan escritores, pintores, músicos y filósofos, poetas como Michael Ondaatje, músicos como Patti Smith y actrices como Tilda Swinton.

El autor de "Puerca Tierra", "Lila y flag", "King" o "From A to X" recibió en 2006 la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y era también un destacado ensayista y ganador del Premio Booker.

Con gran tristeza despedimos a John Berger, autor de «G.» y «Puerca tierra», entre tantos otros títulos memorables. Hasta siempre, maestro. pic.twitter.com/04tlGYu3Sw — Alfaguara (@Alfaguara_es) 2 de enero de 2017

Su vida profesional fue un cambio constante de género. Berger hizo crítica de arte, pintó, escribió poemas, novelas y ensayos. Su primer libro sobre arte, Ways of seeing ( Modos de ver, 1972 ), fue rebautizado por un crítico como "Un pequeño libro rojo de Mao para estudiantes de arte". Su primera novela ( A Painter of Our Time, 1956), sobre un refugiado húngaro, causó tanto revuelo entre la propia izquierda que su propio editor la retiró del mercado. Stephen Spender dijo que "apestaba a campos de concentración" y que la única persona capaz de escribir algo así se era Josef Goebbels. La segunda, G (1972), ganó el Booker Prize, el mayor premio de las letras británicas. Berger lo compartió con los Panteras Negras.

Las redes sociales ya recogen las condolencias por el fallecimiento del escritor, como es el caso de su amigo el actor, director y también escritor inglés Simon McBurney. Ha escrito en Twitter: "mi guía, filósofo, amigo, nos ha dejado esta mañana. Ahora estás por todas partes".