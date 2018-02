El gancho de "Fariña" y los Óscar centran la atención televisiva

Antena 3 aprovecha la polémica sobre el libro "Fariña" para lanzar a la audiencia el anzuelo de su serie homónima y basada en dicha obra, mientras que varias cadenas calientan motores para los Óscar, que ofrecerá Movistar+, con la emisión de películas ganadoras en otras ediciones.

La polémica por el secuestro cautelar del libro "Fariña", del periodista Nacho Carretero, y la detención de Sito Miñanco han llevado a Antena 3 a promocionar su serie basada en dicha obra con la emisión del primer capítulo, aunque no con su montaje definitivo, y un debate sobre el narcotráfico.

Si bien la serie está aún en fase de postproducción, los recientes acontecimientos en torno a la obra en la que se inspira y el arresto de Sito Miñanco, que en la serie interpreta Javier Rey, han hecho que Atresmedia mueva ficha y este miércoles a las 22:40 horas programa la "première especial" de la ficción y un debate posterior sobre el narcotráfico. La serie como tal aún no tiene fecha de emisión.

Esta misma cadena programa para la semana próxima, de lunes a viernes a las 20:00 horas, un "Duelo de titanes" en "¡BOOM!". "Los Lobos", actuales campeones, se enfrentarán a "Los Rockcampers", que con 67 programas se llevaron un bote de 2,3 millones de euros.

En La 2 arranca el jueves una programación especial dedicada al Día de la Mujer de dos semanas. A partir del día 1 a las 18:00 horas emitirá la serie documental de cuatro capítulos "Las princesas americanas del millón de dólares", mientras que en la medianoche del viernes programa los dos primeros capítulos de "Mujeres que hicieron historia".

"La noche temática" del sábado lleva por título "Kate y Rita, iconos del cine" con los documentales "Rita Hayworth: y los hombres crearon una diosa" y "Katharine Hepburn: la gran Kate".

Además, el domingo a las 21:30 horas estrena nueva temporada de "Cómo nos reímos", con un programa dedicado a los monologuistas.

"En el punto de mira", el lunes en horario estelar en Cuatro, investiga el robo de la luz en un país en el que, según los datos recabados por el equipo de investigación, existen cientos de miles de enganches ilegales, un fraude que costean todos los contribuyentes. El segundo reportaje de la noche se dedicará a las agresiones hacia médicos.

El viernes se despide, con su final, "Tu cara me suena" de Antena 3, mientras que el martes en laSexta Ana Pastor viaja a 1989 con "¿Dónde estabas entonces?"

Movistar+ ofrecerá en directo tanto la alfombra roja como la gala presentada por el humorista Jimmy Kimmel, de la 90 edición de los Óscar en la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de marzo, aunque la programación especial arranca a las 23:30 horas y podrá seguirse en directo en el Palacio de la Prensa de Madrid.

A lo largo de 2018 la plataforma contará con las principales películas candidatas en esta edición, encabezadas por "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, que ha obtenido el mayor número de nominaciones, y el largometraje chileno "Una mujer fantástica", candidata a mejor película de habla no inglesa.

También en Movistar, el viernes vuelve "Informe Robinson" con Soldado Villanueva, el primer jugador de origen español en hacerse un hueco en la élite de la NFL, como protagonista.

Su canal #0 estrena el sábado, a partir de las 19:30 horas, la serie documental "La Guerra de Vietnam", dirigida por Ken Burns y en la que a través de 60 testimonios de veteranos de guerra, vietnamitas y civiles afectados, y una gran variedad de medios, se mostrará el conflicto como nunca antes en televisión.

En Cosmo celebran la entrega de los Óscar con un homenaje a películas premiadas que arranca el sábado a las 15:30 con "The Fighter", "El último rey de Escocia" (17:15h), "No es país para viejos" (19:15h) y continúa el domingo con "Desayuno con diamantes" (15:30h) y "Los intocables de Eliot Ness" (17:25h).

El mismo canal emite a partir del domingo a las 21:15 horas la tercera y última temporada de "Mamá contra corriente", serie estadounidense protagonizada por Jill Weber (Jill Kargman) y su excéntrica familia, basada en la novela "Momzillas" y que constituye una crítica mordaz al estilo de vida de ciertas mujeres del adinerado Upper East Side de Nueva York.

También TCM dedica su programación del próximo domingo a películas oscarizadas desde las 2:55 horas con la emisión de "Un americano en París" (1951). "Ben-hur", "Doctor Zhivago", "Spotlight" y "Casablanca" son otras de las películas de este maratón de 24 horas.

Un día antes, el canal emite a las 23:00 horas la ceremonia de los Independent Spirit Awards, premios que otorga Film Independent para apoyar la innovación en el lenguaje cinematográfico. "Call Me By Your Name", "The Florida Project", "Déjame salir", "Lady Bird" y "The Rider" optan a coronarse como la mejor película "indie" de la temporada. Durante toda la jornada del sábado la programación se llenará de películas ganadoras de anteriores ediciones.

El jueves HBO estrena la serie completa de "OZ", un clásico de los originales de la plataforma que nunca se había estrenado completa en España. En sus seis temporadas este drama carcelario estrenado en 1997, creado por Tom Fontana y protagonizado, entre otros, por J.K. Simmons, Dean Winters, Lee Tergesen y Rita Moreno, fue pionero en el drama televisivo que convierte a los antihéroes en protagonistas.

"OZ" transcurre en la unidad experimental Ciudad Esmeralda de la prisión de Oswald, donde un heterogéneo grupo de reos agrupados por clanes conviven con los funcionarios de seguridad y la organización de la cárcel, dibujando un retrato crudo y honesto del otro lado del sistema penitenciario.

DMAX dedica el domingo a Bruce Lee, la figura más influyente de las artes marciales, a través del documental "Yo soy Bruce Lee" (22:00h), que muestra la historia de este luchador a través de sus propias palabras y de la mirada de numerosas estrellas del cine, la televisión, la música y el deporte que se enorgullecen de ser sus fans.

El lunes a las 23:30 horas regresa a DKISS "¡Menudos granjeros!" y las vivencias de la familia Roloff, en la que los padres y uno de sus hijos sufren acondroplasia, lo que dificulta su existencia en un mundo diseñado para personas altas.