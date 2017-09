Michel Franco: Emma Suárez es la mejor actriz del mundo de su edad en español

El realizador mexicano Michel Franco, que presentó hoy en el Festival de San Sebastián su película "Las hijas de Abril", tiene claro que su protagonista, Emma Suárez, "es la mejor actriz en español que hay en el mundo de su edad".

"Necesitaba una gran actriz y que además fuera atractiva, por las características del personaje y de la historia, y creo que Emma fue perfecta", explicó el realizador en una entrevista con Efe antes del estreno en el certamen donostiarra de una película que se llevó el premio del jurado de la sección Una Cierta Mirada de Cannes.

La actriz española es Abril, una madre ausente que regresa a la casa en la que viven sus dos hijas al saber que la menor, Valeria, de 17 años, está embarazada, en una película que compite en la sección Horizontes Latinos de San Sebastián.

Junto a Suárez, la joven Ana Valeria Becerril, que debuta brillantemente en el cine con un complejo papel, el de esa joven adolescente que además se tiene que enfrentar a los celos de su madre.

Porque la historia de la película partió de dos ideas del director. Por un lado, el rechazo de las mujeres y hombres a envejecer y la competencia con generaciones más jóvenes y, por otro, el embarazo adolescentes y las adversidades a las que se puede enfrentar una chica en esa situación.

Una película menos dura que trabajos anteriores del mexicano, como "Después de Lucía" (2012) o "Chronic" (2015), pero igualmente intensa, que en principio estaba pensada para rodar en inglés, pero que al final regresó a México.

Franco (Ciudad de México, 1979) reconoce que rodó "Chronic" en inglés solamente para poder trabajar con Tim Roth y lo volvería a hacer para colaborar con algún actor que le interese, pero afirma no tener un interés particular por rodar en Estados Unidos o en cualquier otro país.

"Soy mexicano, esa es mi realidad", dice el realizador, para quien lo importante es la exploración cinematográfica, no un tema concreto. Siempre tiene varias ideas que le rondan por la cabeza y se centra en la que le parece más interesante desde el punto de vista del cine.

Y no busca que tenga que reflejar o denunciar una realidad social, algo frecuente en el cine latinoamericano. "No asumo que los directores tengamos una responsabilidad, no somos cronistas. Hacer una buena película es una labor muy compleja como para añadirle otras responsabilidades", reflexiona.

Sí usa un contexto porque cada historia se desarrolla en un sitio y un momento determinados y para darle realismo hay que considerar la situación social, "pero nunca se trata de una búsqueda frontal", asegura.

