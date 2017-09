Fallece Len Wein, creador de Lobezno y La cosa del pantano

El mundo del cómic está de luto porque ha perdido a uno de sus grandes mitos: Len Wein, leyenda de las viñetas y cocreador de Lobezno y La Cosa del Pantano ha muerto a los 69 años. Así lo confirmó la propia compañía DC Comics, en la que trabajó Wein durante la última etapa de su carrera.

"Len Wein era una de las personas más agradables y una de las grandes leyendas de los cómics cuando me uní a DC hace ocho años", ha confesado Diane Nelson, presidente de DC Entertainment. "Llegó a escribir o editar casi cada gran personaje de DC y apenas quedó alguna faceta que Len no tocara. Yo, DC y la industria echaremos mucho de menos su talento. Nuestro amor y pésame va para Christine, su familia y sus fans", continuó Nelson.

Oriundo de Nueva York, Wein tuvo sus inicios como freelance en DC Comics cuando apenas contaba con 20 años de edad. Su carrera le acabaría llevando a Marvel Comics, antes de regresar a DC. Junto al artista Dave Cockrum, fue uno de los artífices, con permiso de Chris Claremont, de la resurrección de los X-Men en La Casa de las Ideas.

En el año 2008 entró en el Paseo de la Fama de los cómics junto a otro mito, Will Eisner. Su muerte ha provocado numerosas reacciones en la comunidad de las viñetas, entre ellas destacan la de Geoff Johns, Michael Bendis, Mark Millar, Josh Whedon o Neil Gaiman.

Este último ha expresado su pésame en Twitter. "Acabo de conocer que mi amigo e inspiración, Lein Wein, ha muerto esta mañana. Todo mi amor y condolencias a su mujer, Christine Valada.

I just learned that my friend and writing inspiration @LenWein passed away this morning. My love and condolences to his wife, @mcvalada.