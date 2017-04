Nace en Madrid un festival de jazz que reivindica la creación nacional

La banda madrileña Anaut y el pianista, arreglista y compositor Moisés P. Sánchez, dueño de uno de los estilos más singulares del ámbito nacional, darán cuerpo al cartel del I Festival de Jazz Made in Spain, cita que desea reivindicar a los talentos oriundos de esta "y otras músicas aledañas".

Según han informado sus organizadores, será el madrileño municipio de Torrelodones el que acoja este evento los días 26 y 27 de mayo con entradas a precios populares (10 euros por jornada) y actividades formativas que irán más allá de los conciertos.

"Esta apuesta pretende ser refrescante y reivindicativa como muestra de lo que se está cociendo al margen de la gran industria musical en proyectos muy cuidados y con grandes dosis de creatividad", indica la nota de prensa remitida a los medios.

El festival contará en su inauguración con Anaut, grupo emergente con dos discos en el mercado ("140" y "Times goes on") y que combina la música de raíz americana con el rock, el rythm and blues y el soul.

El segundo día permitirá disfrutar en vivo de "Metamorfosis", nuevo disco de Moisés P. Sánchez con composiciones originales, de un carácter marcadamente sinfónico, en las que el artista incorpora por primera vez en su carrera el uso de la voz como un instrumento más.

Se ha confirmado también la actuación el 26 de mayo de la atípica banda de jazz Fatbeat!, que mezcla este estilo con rock, música clásica y progresiva, y el día 27 la del trío de jazz contemporáneo Collado.García.Benito.