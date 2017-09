El Rock in Río se compromete con mayor proyecto de reforestación de Amazonía

Los organizadores del Rock in Río anunciaron hoy su compromiso con un proyecto que se propone plantar 73 millones de árboles en la Amazonía brasileña, el mayor proyecto mundial de reforestación de la mayor floresta tropical del mundo.

La iniciativa, conocida como "Amazonía Live", busca rescatar en los próximos seis años un área de cerca de 30.000 hectáreas que actualmente está degradada en el considerado pulmón vegetal del mundo, anunció la vicepresidenta del Rock in Río, Roberta Medina.

"Cuando decimos "un mundo mejor" (el eslogan del Rock in Río) no es sólo por hablar. Queremos mostrar cómo se hace. El papel del Rock in Río es trasmitirle el asunto a quienes no están interesados", afirmó Medina en una rueda de prensa.

"Queremos que la preocupación con el medio ambiente entre en el día a día de las personas. Queremos cambiar los comportamientos", afirmó Medina, para quien la campaña tiene gran posibilidad de tener eco gracias al interés entre los medios de comunicación de todo el mundo generado por el Rock in Río.

El anuncio fue hecho precisamente en la primera de las siete jornadas de la nueva edición del Rock in Río, que abrió este viernes sus puertas nuevamente en la ciudad brasileña en la que nació hace 32 años para el que es considerado como uno de los mayores festivales musicales del mundo.

Medina explicó que la Amazonía Live, una organización ecológica vinculada al Rock in Río, ya plantó tres millones de árboles en una campaña anterior pero que ahora se impuso una meta muy superior y se concentrará en áreas muy degradadas en los estados amazónicos de Rondonia, Acre y Pará, en el norte y oeste de Brasil.

"Se trata de la mayor recuperación forestal hecha en la Amazonía y aún necesitamos de mucho más", aseguró en la misma rueda de prensa Rodrigo Medeiros, el vicepresidente en Brasil de la organización ecológica Conservación Internacional, otra de las socias de la iniciativa.

Los otros socios en el proyecto son el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, el Fondo Global del Medio Ambiente, el Banco Mundial y el Fondo Brasileño para la Biodiversidad.

La principal atracción del Rock in Río este viernes es el grupo de pop rock estadounidense Maroon 5, encargado de sustituir a Lady Gaga, que tuvo que anunciar la víspera la cancelación de su presentación por problemas de salud.

Maroon 5 tendrá como teloneros a la carismática cantante Ivete Sangalo, "la reina del Axé" (un género brasileño nacido en las fiestas del carnaval), el dúo popero inglés Pet Shop Boys y los australianos 5 Seconds of Summer con su popular pop punk.

Tras un primer final de semana de mucho pop en el Rock in Río de este año, la situación cambia para el próximo final de semana, cuando el metal estará representado por bandas como Def Leppard, Alter Bridge, Incubus y Guns N' Roses, y el rock clásico por grupos consagrados como Aerosmith, Bon Jovi, The Who y Red Hot Chili Peppers.

La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).