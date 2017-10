Sonorama, Resurrection Fest y BBK Live, los más nominados a los Premios Fest

Los festivales Sonorama Ribera de Aranda de Duero (Burgos), Resurrection Fest de Viveiro (Lugo) y Bilbao BBK Live se presentan como los máximos favoritos a la cuarta edición de los Premios Fest, cuyos ganadores se darán a conocer en una ceremonia el próximo 25 de octubre en la capital vizcaína.

Las nominaciones, desveladas hoy por la organización, así como el veredicto final, que no se conocerá hasta la gala, son fruto de las consultas al público y a un jurado profesional, en un proceso que ha sumado 8.500 votos, 1.500 más que el pasado año.

Las tres citas mencionadas se disputarán el premio al mejor festival de gran formato, mientras que el de mediano formato recaerá en Azkena Rock Festival de Vitoria, Ebrovisión de Miranda de Ebro (Burgos) o Vida Festival de Vilanova i La Geltrú (Barcelona).

El cartaginés La Mar de Músicas, el madrileño Noches del Botánico y Estaciones Sonoras, con sede en Cascante (Navarra), figuran entre los más votados en la categoría de festival de pequeño formato.

Asimismo, el roquero Download de Madrid, el murciano WAM Estrella de Levante y Mallorca Live Festival podrían proclamarse como la cita revelación de la pasada temporada.

Además de otros aspectos como la mejor campaña de comunicación, actividades paralelas, zona de restauración o sostenibilidad, la cuarta edición de los Premios Fest volverá a distinguir el mejor directo nacional, que recaerá en Kase-O, Love of Lesbian o Quique González, y el internacional, con System of a Down, Franz Ferdinand y Linkin Park en la terna final.

La ceremonia de entrega de estos galardones, los únicos dedicados a los festivales de música en España, se celebrará en el estadio Bilbao Arena, como parte de la programación del BIME, y contará con las actuaciones de Fakear, The Noises y Juancho Marqués.