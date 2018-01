Ridley Scott pagó 1,5 millones a Mark Wahlberg y solo 1.000 dólares a Michelle Williams por los mismos días de trabajo

A Todo el dinero del mundo, la nueva película de Ridley Scott, le crecen los enanos. Después de despedir a Kevin Spacey por las denuncias de acoso sexual y contratar a Christopher Plummer en el tiempo de descuento, saltan las alarmas por la brecha salarial entre dos de sus actores principales.

El diario USA Today denunció que la actriz Michelle Williams cobró bastante menos que su coprotagonista, Mark Wahlberg, por repetir unas escenas tras la marcha de Spacey: exactamente por diez días de trabajo, él recibió 1,5 millones de dólares y ella apenas 1.000 dólares, según indicaron al rotativo tres fuentes de la producción.

Según las mismas fuentes, la actriz nunca estuvo al corriente del salario que iba a recibir Wahlberg, a pesar de que ambos están representados por la misma agencia: William Morris Endeavor.

Una famosa escritora y activista por los derechos de la mujer en Hollywood, Melissa Silverstein, soltó la bomba el día después de los Globos de Oro, donde Todo el dinero del mundo optaba dos estatuillas. Poco después, Jessica Chastain se hacía eco de la denuncia, que algunos medios calificaron de "poco probable".

I heard for the reshoot she got $80 a day compared to his MILLIONS. Would anyone like to clarify? I really hope that with everything coming to light, she was paid fairly. She's a brilliant actress and is wonderful in the film. https://t.co/VzGA2ucAjV