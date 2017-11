Una protesta denuncia la "impunidad" franquista en el Valle de los Caídos

Más de dos centenares de personas se han concentrado hoy en el Valle de los Caídos para denunciar la "impunidad" y el "autoritarismo" fruto, en su opinión, de las "herencias del régimen franquista".

Bajo una gran pancarta con el lema "Basta de impunidad franquista", el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social de la Sierra de Guadarrama han convocado esta concentración, que en esta edición ha tenido más seguimiento que en anteriores años.

Es la undécima protesta que las organizaciones llevan a cabo con motivo del aniversario de la muerte de Franco y su objetivo es denunciar que la "insuficiente" Ley de la Memoria Histórica sigue "sin la financiación necesaria para dejar de ser papel mojado".

Con pancartas con "Ni olvido ni perdón, juicio al franquismo" y "Verdad, justicia y reparación", los asistentes han querido alzar la voz ante los reproches e insultos de las personas que accedían al Valle de los Caídos.

"Madrid será la tumba del franquismo" o "Los benedictinos protegen asesinos", han sido alguno de los cánticos de la protesta.

El presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid (FMCM), Miguel Ángel Muga, ha mostrado su confianza en que "algún día" se consigan sus objetivos gracias a la llegada al poder de la fuerzas progresistas democráticas.

Al hilo de esto, ha denunciado que en el día de hoy se ha llevado a cabo una misa en memoria de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, una situación que es "contraria a la ley".

Desde la agrupación se reclama que se "desacralice" el Valle y poder sacar a sus "compañeros" enterrados en el lugar. "En Alemania estaría prohibido hace dos años procesaron a un señor por ir vestido de Hitler", ha recordado.

No obstante, Murga ha considerado que "el movimiento memorialista se ha afianzado" en los últimos años y ha recordado que en la primera concentración en el Valle de los Caídos acudieron 12 personas.

Por su parte, el activista del Foro Social de la Sierra de Guadarrama, Luis Miguel Urbán, ha destacado la querella presentada por él contra Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', como presunto responsable de realizar "torturas" durante el franquismo.

"Fuimos torturados y denigrados por ese elemento que disfrutaba con ello", ha valorado emocionado al tiempo que ha criticado que se encuentra en su casa de Madrid "tan tranquilo".

Asimismo, ha expresado que quieren llevarle a los tribunales por sus crímenes. "Recuerdo cuando me torturaba que decía para mis adentros algún día será al contrario. Tú el que estés aquí y nosotros, no te torturamos, te llevaremos hasta el juez", ha añadido.

Urbán ha recordado que la última vez que le torturó tuvo que ir al hospital ya que no podía ni ponerse los zapatos. "Esto no se olvida, que a los luchadores de la democracia nos torturaron. No se puede quedar sin castigo, el castigo que la democracia puede dar que son los tribunales", ha concluido.

Los convocantes han asegurado estar "hartos de vivir" en un país donde "aún se mantienen muchas de las herencias del régimen franquista" y han destacado que los vecinos de Guadarrama siguen "recordando y homenajeando a quienes hace más de 80 años se comprometieron en la lucha antifascista".

Además, han señalado que estos "luchadores" entregaron "los mejores años de sus vidas a esta causa que les llevó, en muchos casos, a la tortura, la cárcel y los trabajos forzados".

Por otro lado, han vuelto a reclamar convertir el recinto en un memorial antifranquista, el desmontaje de la cruz y sacar la tumba de Francisco Franco, de cuya muerte se cumplen 42 años el próximo 20 de noviembre.