"¿Candidata a la Alcaldía? Aspiro a un liderazgo social, más allá de un liderazgo orgánico"

Bajo el lema 'La força per a guanyar', Sandra Gómez optará a erigirse en la secretaria general del PSPV en la ciudad de València, con la mirada puesta, como ella misma reconoce, en optar también a la candidatura a la Alcaldía. Con tan solo 32 años, Gómez cuenta ya con experiencia en la gestión pública. No en vano, es la actual vicealcaldesa y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valéncia, además de concejala de de Desarrollo Económico y Turismo. Muchos la dan como favorita por contar con el apoyo de Ximo Puig, pero en las últimas primarias autonómicas el presidente del Consell tan solo ganó por 75 votos a su rival en la ciudad de València, lo que a priori hace prever un proceso igualado.

¿Qué objetivos persigue la candidatura que encabezas?

Esta candidatura lo que busca es posicionar al partido socialista de la mejor manera posible para competir en el año 2019. Partimos de un mal resultado, de un 14% de los votos y de cinco concejales y sinceramente creo que los proyectos que se presentan deben pensar qué aportan o qué puden hacer para que el partido supere de alguna manera esa desafección ciudadana, cómo volvemos recuperar la confianza, la credibilidad y la estima de la ciudadanía. Desde ese punto de vista, nostros creemos que tenemos ideas y la actitud para hacer un partido más fuerte que esté más unido y que recupere esa credibilidad que tanto espera la gente.

¿Creéis entonces que podéis recuperar los votos perdidos estos años atrás?

Una cosa que hemos percibido es que la gente está esperando al PSPV de València, la gente tiene ganas de reconectarse y de ilusionarse con el partido socialista y creo que desde esta candidatura podemos recuperar la ilusión de la gente, empezando por recuperar la ilusión de la militancia. Si queremos que la gente confíe en nosotros, nosotros tenemos que confiar en el partido socialista. Y una de las cosas que creo que está consiguiendo esta candidatura es devolver la ilusión y la motivación de los compañeros y compañeras.

Pero para proyectar esa imagen de partido fuerte hacia el exterior, primero habrá que lograr a nivel interno recuperar la unión que se vio muy tocada tras el conflicto entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, ¿cómo lograr esa unidad?

Con un proyecto que sea creíble y que se entienda que la única familia que existe es la socialista. Lo que nos tiene que unir es trabajar por la ciudad de València y porque el proyecto socialista sea el mayoritario en la ciudad. Estoy convencida de que estamos reconectando la ilusión de nuestros compañeros y compañeras, porque la gente está cansada de las confrontaciones, lo que más he percibido es el hastío de los compañeros que no quieren volver a las trincheras y que no quieren resucitar las luchas internas en el partido socialista. Por eso confían en un proyecto como el nuestro que busca la pluralidad, la diversidad, la unidad. Si nos quedamos en discursos que solo buscan rescatar viejas banderas y confrontaciones al final la gente huye de todo eso, la gente lo que quiere es trabajar y este proyecto va a articular nuestos espacios de participación que no solo va a dar voz, sino que va a dar capacidad de acción política a todos los militantes.

¿Por eso trataste de reunir en la presentación de tu candidatura a gente de diferentes sectores del partido?

Por supuesto, porque queremos que por fin el partido socialista se una y que se centre en lo importante que es los problemas de los ciudadanos, que el partido hable del proyecto de ciudad y de cómo podemos hacer una ciudad más igualitaria, más justa y que dejemos de hablar de nuestros problemas internos que a nadie le interesan. El problema del partido socialista es que muchas veces se arrastran unas heridas que no se acaban de cerrar y creo que la gente tenía ganas de que alguien digera que ya basta, vamos todos a unirnos en un proyecto. Que por fin haya una candidatura que hable de esto y que lo visibilice es como una esperanza de renovación de que por fin el partido socialista vuelva a centrarse y a ir todos a una.

Llamó la atención la presencia del portavoz socialista de las Corts de Manuel Mata en la presentación de su candidatura, por el apoyo que dio en las primarias federales a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

Manolo es una parte importantísima de este proyecto y piensa igual que yo, que en cada proceso cada uno toma las decisiones que cree oportunas y que son mejores para el partido y para València ha decidido que esta candidatura es lo mejor para el partido socialista porque hay que leer la realidad de cada proceso y aquí estamos hablando de València y de los compañeros que queremos dar ese paso adelante. Al final, quien solo se aferra a otros procesos que no tienen nada que ver con València creo que deberían hablar más de lo que proponen para el partido y para la ciudad.

¿Por qué crees que se ha llegado a esos niveles de votos tan bajos para lo que ha sido históricamente el PSPV en la ciudad?

Es obvio que el año 2015 fue terrible para el partido socialista en general en todas las grandes ciudades de España. Además, creo que también como partido nos lo tenemos que creer, tenemos que estar orgullosos de ser socialistas y ese orgullo hay que sacarlo más a la luz después de muchos años de estar en la oposición, poco a poco la ilusión y el orgullo se ha ido apagando incluso en el propio partido y eso se traslada fuera. Por eso creo que una de las cosas que hay que recuperar es el orgullo de ser socialista en esta ciudad porque las principales acciones políticas que transformaron València y que han transformado este país han venido siempre de la mano de gobiernos socialistas. Creo que se está percibiendo que al partido socialista le está sentando muy bien gobernar y la verdad es que estamos recuperando esa credibilidad y por eso creo que esta candidatura está en posición de sacar un mejor resultado en el año 2019.

¿Con Sandra Gómez como candidata a la Alcaldía?

Bueno, eso lo decidirán los compañeros y compañeras cuando hagamos unas primarias abiertas porque otra de las cosas que quiero destacar es que esta candidatura sí va a garantizar que nuestro candidato o candidata a la Alcaldía de València pase por una elección democrática porque creo que es bueno que el candidato lo elija la militancia y es algo que va a garantizar esta candidatura.

¿Pero usted se presentará a esas primarias?

Lo decidiré en su momento, pero en principio sí que aspiro a que este proyecto tenga un liderazgo social, más allá de un liderazgo orgánico, yo no me presento solo para ser secretaria general, yo quiero hacer un proyecto político atractivo que vuelva a recuperar la ilusión de la gente.

¿En caso de no ser elegida secretaria general seguirías valorando presentarte a las primarias a la Alcaldía?

De momento prefiero no hacer política ficción. Yo estoy convencida de que podemos tener la confianza mayoritaria de los militantes.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez

Hablabas de recuperar espacios de participación para los militantes, ¿de qué forma se articularán esos espacios?

Una de las cosas que me está permitiendo descubrir estas primarias es la cantidad de talento que tiene el partido socialista de gente que es prescriptora en el ámbito universitario, en el ámbito fallero, en el ámbito de las asociaciones de vecinos o de mujeres. Para participar en el partido socialista no hace falta estar en una ejecutiva, o bien de la comarca o bien de tu agrupación. Yo quiero cambiar esas premisas. Tiene que haber una dirección política, pero vamos a establecer más marcos de participación y sobre todo de responsabilidad de trabajado a los compañeros o compañeras. Tengo la idea de hacer esos espacios de participación sectoriales, grupos de trabajo, grupos operativos o como los queramos llamar, pero que pongan en valor que cada militante es un activista del proyecto, que no hace falta ser secretario de una ejecutiva para poder trabajar y yo ahí voy a garantizar como secretaria general si fianlmente soy elegida que todo el mundo tenga un espacio en el que asumir una responsabilidad e ilusionarse.

Su rival en las primarias hablaba de someter a la votación de la militancia las decisiones importantes del partido en la ciudad o incluso los acuerdos del Gobierno municipal, ¿le parece acertado?

Se habla mucho ahora de los comités comarcales, pero yo creo que debemos dar un paso más allá. Lo que no puede ser es que el partido socialista siga con mecanismos de participación y de dación de cuentas del siglo XIX en una sociedad del siblo XXI, por eso yo doy un paso más allá. Para pedir cuentas a tus responsables y para proponer a día de hoy tienes que ser delegado porque te proponga tu agrupación y cada seis meses vas al comité comarcal. No. Yo quiero hacer asambleas abiertas cada tres meses en donde cualquier compañero o compañera e incluso gente de la sociedad vicil venga a proponer y a escuchar, a criticar y a decir la suya. De esa forma seremos capaces de tener un partido mucho más activo, con mucho más debate y sobre todo mucho más controlado porque los responsables daremos cuentas cada tres meses.

¿Cree que estar en el Gobierno municipal en minoría puede eclipsar vuestra labor o distorsionar la visión que la gente pueda tener sobre la posición del PSPV en determinadas cuestiones?

Es obvio que quien lidera un Gobierno siempre se lleva más proyección, pero el partido socialista creo que está demostrando en este Gobierno su capacidad de gestión y de resolución de problemas y de que tiene un proyecto de ciudad. Eso, por desgracia, en la oposición no te da esa posibilidad y como digo creo que estamos reconectando con la sociedad y que estamos demostrando que somos un partido creíble por esa capacidad de gestión. Gobernamos para todos, pero pensando en quien más lo necesita. Estamos ganando espacio propio y visibilidad propia. Ahora bien, para ser más contundentes necesitábamos este proceso de renovación del partido que en mi opinión llega tarde. Aún así, consolidando el espacio y el proyecto del partido y con la renovación política del partido estoy convencida de que el partido socialista va a ganar mucho más espacio en la ciudad.

¿Más que Compromís?

Obviamente yo como partido socialista aspiro a que mi partido quede el primero en esta ciudad.

¿Reeditarían un pacto de Gobierno con el resto de partidos de izquierdas en 2019?

El partido socialista estuvo a la altura hace dos años cuando decidió entrar al Gobierno porque la gente pedía un cambio progresista y nosotros entramos para dar estabilidad. Eso no quiere decir que estemos atados a determinadas decisiones. Nosotros vamos a mantener nuestro proyecto y nuestra forma de hacer política. Otra cosa es que obviamente si queremos que esto siga y funcione no podemos continuamente trasladar conflictividad. Todo lo contrario. Esto debe ser un Gobierno de alguna forma estable, porque la estabilidad es lo que da los mejores servicios públicos que es para lo que nos han elegido.

¿Cree entonces que mejorarán los resultados electorales en 2019?

Creo que ha cambiado mucho el paradigma político en 2015 había un hartazgo generalizado con los partidos llamados tradicionales y la gente buscó cambios, nuevos partidos, nuevas caras. Sinceramente yo creo que hecha esa transición democrática creo que a día de hoy estamos en un momento que esa transición ya está superada y tenemos que mirar al futuro. Y creo que ahí el péndulo va a ir más a capacidad de gestión, de visión de futuro, de empuje y de liderazgo. Y ahí el partido socialista va a estar muy bien posicionado.

¿Qué otros cambios te gustaría introducir en la organización del partido?

Una de las cosas que creo que ha hecho mal el partido socialista es que cuando pasa el proceso orgánico resetea políticamente al partido y vuelve a empezar de cero. Y se pierde todo el conocimiento del partido. Al final se tiende a tener actitudes sectarias y a mí me gustaría acabar con todo eso. Me gustaría estar en un espacio que ayudara a cada dirección política a conservar todo el trabajo y todo el valor del partido, no podemos tirar a la basura lo que ha hecho la anterior dirección, por eso quiero generar un espacio donde estén los secretarios generales, los portavoces y los secretarios de grupo que de alguna forma ayuden o echen una mano a la nueva dirección política y podamos por tanto no empezar de cero. Yo quiero sumar a todo el mundo, a la gente que estaba antes, a la que quiere estar ahora a la gente que quiera que el partido esté lo mejor posible.

¿Qué acogida se ha encontrado en las agrupaciones hacia su candidatura?

Una de las cosas que he hecho es ir a todas las agrupaciones antes de campaña. He visitado las ocho agrupaciones y yo misma he llamado a personas que sé que apoyan a la otra candidata para que aportaran y para que dijeran sus ideas, porque si finalmente tengo el honor de ser secretaria general quiero que a partir del día 5 de febrero el proyecto de 'La Força per a Guanyar' sea el proyecto de todos los socialistas de València y no solo los que me apoyan desde el principio y por so he querido contar con la opinión y con las propuestas de todo el mundo y creo que el proyecto de partido que hemos presentado representa a todas las voces de la militancia en la ciudad.

¿Qué le parece la visita de Pedro Sánchez, más afín a la candidatura de su oponente, este domingo en pleno proceso de primarias?

Me parece un acierto de Pedro que esté posicionándose como un referente dentro de la defensa del sistema de pensiones porque es verdad que hay un peligro de que nuestras generaciones después de estar toda la vida trabajando se queden sin un sistema de pensiones públicas garantizadas. Además, lo que ha bajado la calidad de vida y el poder adquisitivo de nuestros mayores que llevaban toda la vida trabajando ven como cada año van perdiendo poder adquisitivo. Por eso me parece muy bien que el partido socialista esté ahí, porque nuestras pensiones es uno de los elemtos claves de nuestro estado de bienestar y ahí tenemos que estar los socialistas defendiendo esa causa y abanderándola y por eso me parece que Pedro ha hecho muy bien en hacer esas asambleas abiertas para explicar nuestro proyecto sobre cómo garantizar esas pensiones públicas.

¿Pero es este el mejor momento en el que podía haber venido?

No hay que ver fantasmas, en nuestra candidatura y creo que todos los socialistas de València hemos cerrado filas en torno a nuestro secretario general y no solo eso, es que Pedro es el secretario general de todos nostros, también el mío y el de todos los compañeros de la ciudad.