Ximo Puig quiere comparecer en el Senado para hablar de la infrafinanciación un año después de la promesa de Rajoy

El Gobierno valenciano aprobará en el pleno del próximo viernes la petición de convocatoria del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, para hablar de financiación autonómica.

Así lo ha anunciado Puig en declaraciones a los medios en su visita a Fitur, al ser preguntado por qué balance hace del año que ha pasado desde la celebración de la cumbre de presidentes autonómicos y de la situación de la búsqueda de una nueva financiación autonómica.

Puig ha indicado que en ese momento se creyeron la palabra del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y consideraban que era la "mejor situación posible llegar durante este año a formalizar una propuesta basada en criterios técnicos que, finalmente, tuviera un soporte político lo más amplio posible de acuerdo".

Sin embargo, ha asegurado que, en estos momentos, en la Generalitat Valenciana están "absolutamente defraudados" porque ya hace un año de ese compromiso y "cuando era el momento, después de todo el trabajo de los expertos, de que el Gobierno asumiera la posición y tuviera una propuesta para discutir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y elevarla al Parlamento, no se ha producido y, lo que es peor, es que los anuncios que existen son absolutamente anómalos".

A su juicio, el Gobierno central "no tiene nada que ver con una cultura democrática" y ha recalcado: "Cuando se acuerda algo, hay que tener voluntad de cumplirlo y si no hay que ejecutarlo". "Lo que no puede ser es además intentar insertar otros debates que no tienen nada que ver como, por ejemplo el de Cataluña, porque Cataluña no estaba sentada (en la Conferencia de Presidentes) cuando se acordó que se iba a modificar" el modelo de financiación autonómico.